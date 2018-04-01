Kime sorsanız, çoğu, pek çoğu "Galatasaray" diyor.. "Peki kalan maçlar içinde 'Galatasaray kazanır' diyeceğiniz bir, tek bir maç gösterin" diyorum. Hepsi susuyorlar. Çünkü öyle bir maç yok.. Öyle darmadağın bir lig yaşıyoruz ki, her takım her takımı yenebilir..

Kâğıt üzerinde de yenebilir, sahada da..

Bu ligin kaderini bir karış farklı yerden giden bir şut, hele son zamanlarda her maçta beşer onar görülmeye başlayan ve sonucu etkileyen hakem hatalarından biri değiştirebilir.

Hocalar, takımlar, hakemler, hepsi, hepsi istikrarsız. Hiçbiri güvenilir değil..

O zaman!.

O zaman günlük yazıp konuşmak daha iyi..

Büyük Şampiyon adayı (!) Galatasaray bugün kendi sahasında Trabzon Derbisi'ne çıkıyor. (Bırakın şimdi sözlük anlamını.. Büyük takımlar arasında oynanan maçlar, halkımızın dilinde Derbi'dir. Ben de o dili konuşurum.)

İşte Şampiyon Adayı(!) üzerinde derbi öncesi görüşlerim..

***

***