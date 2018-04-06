Haldun Dormen, 90'ıncı doğum gününü erken kutlamak zorunda kalmış..

Niye?.

8 günlük turnesi varmış da ondan.

3 gün İzmir, arada İstanbul, sonra Zonguldak..

Devamı var..

13-17 Nisan Almanya turnesi..

19-22 Nisan Anadolu turnesi..

Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin.

Yaş 90 dikkat buyurun..

Niye bu kadar çok turne?.

Çünkü bir yıldır, dört oyunda birden oynuyor.. Ayni anda 4 oyun.. Ayrıca, bu ülkeye müzikali getiren adam, üniversitede yeni müzikalciler yetiştirmek için dersler veriyor.

Bitmedi.. Eskişehir ve İzmir'de oyunlar sahneye koyuyor..

..ve sekiz yaşından beri bir ayağı sakat..

Topallıyor.

Niye bu kadar çok çalışıyor, Paşazade..

Evet!. Kelimenin tam anlamıyla paşazade o. Aile Osmanlı soylusu.. Zengin. Galatasaray, Kolej ve Yale'de okumuş.. Olmayacağı şey yok..

Ama Tiyatro aşkı başka şey!.

Hepsini kenara itip kendisini sanata vermiş..

İyi de etmiş. Daha sekiz yaşında sakatlanan ve hayat boyu sakat kalan ayağına rağmen, 90 yaşında, hem de binlercemize moral, örnek olacak bir heyecanla ara vermeksizin koşabiliyorsa, bunu o "Sahne aşkı ve heyecanı"na borçlu..

Bu 90 yıllık Anıt, benim dostum.. Benim de gurur anıtım..

Telefonumda "Haldun Dormen" adını okur okumaz, bilirim ki, yeni bir şey üretiyor gene.. Onun müjdesini veriyor bana..

Şakalarla konuşuruz, uzun uzun. Nasıl keyifle anlatır..

Onu tanımam, 1957.. Yeni Gün Gazetesinde başlamışız.. Kuzen Ahmet'le (Kışlalı) derbi maçları olduğu zaman İstanbul'a gidiyoruz. O zaman maçlar öğleden sonra üçte.. Gece de tiyatro muhakkak. İstanbul'da özel, kamusal tiyatro dolu. Haftada altı gece, üç de matine oynuyorlar. 9 temsil.. Onlar da dolu..

İstanbul kararı verdik mi, Necati Dayımı (Bilgiç) arıyoruz. O biletleri ayarlıyor..

Dormen diye bir tiyatro kurulmuş.

Papaz Kaçtı diye bir komedi oynuyormuş.

Yıkılıyormuş. Onu istedik dayımdan..

Maçtan çıkıp Galatasaray postanesi.

Ankara'ya yazdırdık. Gece oldu zaten..

Beyoğlu Muhallebicisinden tavuklu pilav üstüne kaymaklı ekmek kadayıfı.. 3 lira hesap..

Ver elini Dormen Tiyatrosu..

Öldük gülmekten. Tepebaşı Ali Baba Otelindeki 15 liralık odamıza gidene kadar oyunu konuştuk.

Sonra Ankara'ya turneye geldi oyun..

Derhal otellerine röportaj yapmaya gittim.

Orda tanıştık.. Dostluk o dostluk işte..

Dormen'in tiyatrosu da okuldu. Her tür oyunlar oynardı, sadece vodviller, komediler değil.. Ne muhteşem dramlar da oynardı, Dormen.. Ve her tür oyuncu için gerçek okuldu orası.. Kimler kimler yetişti, Dormen'den..

Saymakla bitmez.. Yazmakla bitmez!. Kaç tiyatro doğurdu, Dormen Tiyatrosu..

Ne mutlu bana, Haldun Ağabey.. Seni tanıdım.. Seninle bir ömür yaşadım..

Sen 90 yaşında turnedesin.. Ben 80 yaşımda işimin başında seni yazıyorum..

Nice Yıllara Canım Haldun Ağabeyim!.