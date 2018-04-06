Neler yazıldı, Ülkü'nün ardından.. Meğer ne sevilirmiş.. Peki o sevenler, en başta da ben, sessizliğe gömüldüğü son yıllarında nerdeydik?.

Yaşarken ona niye göstermedik, sevgi ve saygımızı..

Niye kışın İstanbul'da, yazın yaşadığı Bodrum'da bir "Ülkü Tamer Gecesi" yapmadık, en ünlü sanatçılarla..

Ona hem maddi, en çok da manevi katkı sağlamak aklımızdan geçmedi..

Yazıları okurken öğrendim, çok iyi dostu Cemal Süreya ile ayni kadına âşık olduğunu.

Ülkü evlenmişti. İlk eşiydi.

Sonra Cemal vurulmuş.

Sonra Edip Cansever ve sonra da Turgut Uyar.. Adı sonuncudan..

Tomris Uyar.

Merakımı çekti bu Tomris Hanım..

Google'da ararken Vibio diye bir şeye rastladım, onu anlatıyor..

Tıkladım. Dünya şekeri bir sunucu kız.

Nasıl güzel anlatıyor. (Bu kızı kanallardan biri kapmamış mı?.) Yılların evvelinden görüntülerle harika bir kurgu yapılmış.

Meğer Vibio, ki Video Biyografi demekmiş, pek çok kişi için hazırlanmış.

Sezen Aksu.. Tıkladım..

Gene çok güzel, çok da meraklı bir Sezen..

Birden karşıma Hıncal Uluç da çıkmaz mı?.

Adımın yanına da "Ucuz Zevkler Gurmesi" yazmışlar.. Tıkladım onu da, tabii.. Yerin dibine batırıyorlar beni..

Nasıl dalga geçiyorlar, inanmazsınız.. Ne var ki onu da "İyi" yapmışlar..

Nasıl güldüm izlerken..

2016'da yapmışlar..

Bugüne dek, 150 bine yakın insan izlemiş.

Benim haberim nasıl olmadı peki?.

Olmayınca olmuyor demek.. Hele beni sevmeyenlerdenseniz ve hâlâ izlemediyseniz, Google'a girin.

"Hıncal Uluç Ucuz Zevkler Gurmesi" yazın. Karşınıza çıkar..

Hem kahkahayı basarsınız.. Hem de içiniz soğur!.