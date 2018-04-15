Bu hafta pazar neşemiz sevgili dost Eyüp Karadayı'dan.. Rahatsızmış son günlerde.. Acil şifalar Eyüp..

Ülkenin çok tanınmış, çok güzel ve de çok hızlı aşklarıyla tanınmış mankeni ağır hastalanmıştı.. Evinde yorgan döşek yatıyordu..

Şehrin en ünlü doktorunu çağırdılar.. Doktor, mankeni soydu.. Uzun uzun ve hatta biraz da gereğinden fazla uzun, sırtüstü, yüzüstü, yan, döndüre döndüre muayene etti. Teşhisini koydu. Yapılması gerekenleri söyleyip, reçetesini yazdı.. Gitmek için ayağa kalktığında, ünlü manken, başını yastığından kaldırıp, gülümsedi..

"Doktor olduğunuz için çok şanslısınız" dedi. "Yoksa bu yaptıklarınız size bir pırlanta yüzüğe mal olurdu!..Ama ne çare ki, ben şimdi size üste muayene ücreti ödeyeceğim!.."