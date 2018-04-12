Sabah kahvemi yudumlayarak gazetemi okuyorum..

Mehmet Barlas'ın başlığı "Sanki yeni bir dünya savaşının eşiğindeyiz." Salona geçtim. Ntv'ye dokundum.

"Dolar güne 4.13'ten başladı" yazıyor ekranda kocaman kocaman..

Alt yazılarını okuyorum.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanmıştı ya, Suriye için. Amerikan tasarısını Rusya, Rus tasarısını da Amerika veto etmiş. Yani çözüm yok. Az sonra bir alt yazı daha geçti.. "Mazot'a 17 kuruş zam bekleniyor." Şimdi Mehmet Barlas'tan başlayarak saydıklarımın tümü birbiriyle ilişkili..İşareti de bir gün evvel Başbakan Yardımcısı Bozdağ vermişti.

"Suriye, Amerika ve Rusya bilek güreşine kurban edilmemeli" diye..

O bilek güreşine aslında sadece Suriye değil, Türkiye de kurban oluyor.. Hem de milyonlarca Suriyeli'yi barındırmak için milyarlar harcayan Türkiye'nin insanları..Doların, ona bağlı mazotun artışı, hemen sebze ve meyve fiyatlarına yansıyor.

Tarladan pazara, meyve sebze maliyetinin yüzde 10'u, yakıt.. Salı yemeklerini onun Arnavutköy'deki bahçesinde yediğimiz 40 yıllık dostum İsmet'e sordum. Ülkenin en önemli üretici ve içe, dışa satıcılarından Kolaylar Şirketi'nin patronu.

Mazota 17 kuruş zam, "Bu hafta pazar fileleri biraz daha pahalı dolacak" demek yani..

Bozdağ'ın işaret ettiği bilek güreşi Mehmet Barlas'ın sorusunu gündeme getiriyor. "Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı?." Bu soru tüm dünyada dolar artışına sebep oluyor. Dolar artınca da, yakıt fiyatları füze..

Peki bu bilek güreşinin sebebi ne?.

Amerika, durup dururken yarattığı Irak savaşı ile oraya yerleşti. Sonra Deaş ortaya çıkınca (Kim çıkardı acaba?. Sakın Taliban'ı Afganistan'a bela edip, o bahane ile oraya yerleşen Amerika olmasın?.) bu defa Suriye'ye de el attı.

Oysa Suriye'de asıl Rusya'nın gözü var.

Esad'la işbirliği yaparsa, ona destek olma karşılığında, hem Akdeniz sahillerinde deniz, hem de içerlerde hava üslerine sahip olabilirdi.

Yaptı ve oldu da..

Irak'ta Kürtleri destekleyen Amerika bu defa Suriye Kürtlerini arkasına aldı. Irak güçlerini Batı'ya yayarak Münbiç'e kadar geldi.

Türkiye'nin durumu ilginç.

En uzun sınırımız Suriye ile olan. Bu sınır, örtülü PKK güçlerinin eline geçerse, ülke güvenliği tehlikeye girer.

Türkiye, yurt dışı Afrin harekatını, yanına Esad'a isyan eden güçlerden oluşan Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) alarak başlattı.

Esadcı Rusya, Türkiye'yi destekledi. Çünkü PKK ve yandaşları Türkiye- Suriye sınırını ele geçirirlerse, bu Amerika'nın bölgeyi kontrole alması demekti. Oysa Suriye dedik ya, Rusya'nın Akdeniz'e açılmasıydı.

Şimdi garabete bakar mısınız?.

Esad'ı devirmeye kesin kararlı Türkiye, Esad'a isyan eden ÖSO'yu yanına alarak, PKK ve uzantıları ile savaşırken, Esad yanlısı Rusya'dan destek görüyor. Öte yandan, NATO müttefiki Amerika, bu savaşta, Türkiye'nin yanında değil, terör örgütleriyle beraber.

Çünkü bölgede Rus egemenliği istemiyor.

Amacı tek hâkim olmak.

Şimdi bu kadar karışık bir "Oyun" gördünüz mü?.

Kim kiminle beraber?. Kim kime karşı söyler misiniz?.

Şimdi bu karambol içinde Türkiye'nin durumunu düşünün?.

"Düşünün" derken, Yunanistan'dan haberler geliyor.

Yunan politikacıları her bahane ile Türkiye'ye ve Türklere saldırmaya başladılar..

Niye?.

"Türkiye Orta Doğu'dan sorunlar yaşıyor. Biz de bu arada kendimize pay çıkaralım..

İç politikada oy toplarız.

Dış politikada da belki elimize bir şeyler geçer.." Peki Yunanistan'ın bunu tek başına yapması mümkün mü?.

Tarihe bakın?.

1919'da onları kim saldırtmıştı Anadolu'ya?.

İngilizler!.

Peki Orta Doğu petrollerinde en çok gözü ve payı olan ülke kimdi, Osmanlı toprakları paylaştırılır ve orda yeni devletler kurulurken, Orta Doğu satrancı oynayan kimdi?. Lawrence, kimin casusuydu?.

Peki, Amerika ve Rusya Orta Doğu üzerinde bilek güreşi yaparken İngilizler nerde?. Ortada yok.. İngiltere buna tahammül edebilir mi?.

Yunanistan'ı üzerimize salmak, Orta Doğu'yu yeniden Uluslararası Sorun haline getirmek, sonra çözüm masasında yer alıp pay kapmak, klasik İngiliz Politikası değil mi?.

Kafanız karıştı değil mi?.

"Şimdi ne olacak, peki" diye soruyorsunuz değil mi?.

Olacağı şu..

Pazar fileniz bu hafta biraz daha pahalı dolacak..

Gelecek hafta biraz daha..