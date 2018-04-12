Kadir Öztoprak adlı okurumdan gelen şikâyeti aynen yayınlıyorum.***1.
İstanbul'un en büyük dertlerinden birine dokunuyor. Ben daha evvel de yazdım. Yazmaya da devam edeceğim. Şimdilik Öztoprak'ı okuyun..
Avrupa, araçtan ses gelmesin diye 3 adet susturucu koyar. Bizde geri zekâlılar susturucuyu 3 yerden keser ki, gürültü
çıksın. Bir de "Abart
" diye bir acayip icad var. Şimdi onu da takıyorlar.. Abart, öyle bir ses yapıyor ki, karakol sallanır ama hiçbir polis kalkıp müdahale etmiyor. Buna motosikletler de dahil
. 2.
Havalı korna felaketi.. Geçen yanımda duran bir kadın havalı kornanın ani çalmasıyla yere düştü.
Geçen ekip baktı sadece.
Çare.. Bu egzozları kesen, gürültülü "Abart" takan firmaya ceza.. Araç sahibine ceza ve aracın 1 ay bağlanması yeter.
Havalı kornaya aynı ceza..
En önemlisi. Bu Abart denen rezilliği üreten firmalara en büyük ceza.