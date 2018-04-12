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HINCAL ULUÇ
12 Nisan 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

NTV’de Spor!.

Spor kapanırken, "Spor yayınlarımız NTV'de devam edecek" denmişti.
Salı gecesi ilk defa, NTV'de Spor programına denk geldim.
Başladı..
Birinci haber "Valbuena!." O sabah bütün gazetelerin spor sayfalarının manşet haberi, 24 saat sonra NTV'de spor ana haberinin açılışı, iyi mi?.
Hadi sabahın ilk haberi olsa neyse..
Ama koskoca spor servisi, gecenin sonu yaklaşırken, sabahki gazetelerin haberi ile açılış yapar mı?.
"Bütün gün uyudu mu, spor servisi" derken, bir Gökhan İnler haberi girdi.. Nefis.. Dünya tatlısı..
Gökhan, köpek barınağına gitmiş, oradaki birbirinden şeker hayvanlarla oynuyor, onları seviyor..
Evinde de bir yığın köpek ve kedi besliyormuş..
Barınak kafeslerinde kalan köpeklerin insan gördüklerinde "Beni al" dercesine tel örgülerine tırmanma çabaları var, ağlarsınız.
İşte bu dostlar..
Bu sürpriz, bu izleyeni şaşırtan, ama bu güzel, bu anlamlı haberle yayını açmaya korkuyor musunuz da, sahneye bayat "Turşu" ile çıkmayı tercih ediyorsunuz?.

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