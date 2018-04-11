Galatasaray'dan söz ediyorum tabii.. Haftalardır, Galatasaray'ı şampiyon adayı gösterenlere soruyordum..

"Siz puan cetvelinin başında olduğuna bakmayın. Bana Galatasaray'ın geri kalan maçları içinde 'Şunu mutlak kazanır' diyeceğiniz bir tek maç gösterin" diyordum. O zaman susuyorlardı.

Bizim tabelacı medya, skora göre başlık atar, skora göre yorum yazar. Galatasaray en berbat futbolla, hatta hiç futbol oynamadan kazanırken "Aslanlar kükredi" diyen onlar..

Sonunda Aslanlar son beş haftada tek maç kazanamayan, küme düşme durumuna gelen Gençlerbirliği önüne çıktılar ve kuyruklarını tramvay çiğnedi.. "Kuyruğunu tramvay çiğnemek" bizim çocukluğumuzda çok kullanılan bir şaka lafıdır. Bugünkü Aslanlara cuk oturdu.

Şimdi sorarlarsa Galatasaray'ı Şampiyon adayı gösterebilirim. Hem de önünde Beşiktaş ve Başakşehir derbileri varken..

Niye şimdi?.

"Hıncal herkesin söylediğinin tersini söyler" de ondan mı?. Yazılarını sosyal medya eğilimlerine göre yazan, sıradanların iddiasıdır bu..

"Tersini söyler" derler, ama "Niye" diye sormazlar. İşlerine gelmez. Çünkü Hıncal yazdıklarını mantıksal bir temele dayandırır. Başta Sosyal Medya, onun bunun lafına göre, ya da "O bu ne der" diye değil..

Galatasaray haftalardan beri berbat bir futbol oynuyordu. Bu futbolla şampiyonluğa gitmesine imkân yoktu. Bu berbat futbolun sorumlusu da Teknik Direktör Fatih Hocamdı.

"Fatih Hocam futbolu unutmuş" diye başlık bile attırdı bana..

Sahaya yanlış takım çıkarıyor. Maç boyu oyunu okuyamıyor, yanlış ya da geç kalmış değişiklikler yapıyordu. Çekirge iyi kötü sıçradığı için de kendine çeki düzen verme gereği duymuyor "Dediğim dedik, çaldığım düdük" inadını sürdürüyordu.

Kendine gelmesi için bir "Şok Tokadı"na ihtiyacı vardı.. Hani ya baygınların suratına atarlar ya kendine gelsin diye..

Tam beş haftadır önüne gelene puan dağıtan Gençlerbirliği bu tokadı vurdu işte..

Fatih Hoca sahaya gene yanlış takım çıkarmış, işler sapa sarınca da akla hayale gelmez "İntihar" değişiklikleri yapmaya başlamıştı.

O zaman hemen hepsi Galatasaraylı bizim maç gurubuna seslendim.. "Ben beraberliğe razıyım. İtirazı olan.."

O sıralar maçın 70'inci dakikası falandı.

Galatasaray o dakikaya dek doğru dürüst tek akın yapamamış, tek şut atamamıştı. Terim zaten en az 15 kişinin olduğu Gençlerbirliği ceza alanına ilave santrforlar yollayarak gol atacağını sanıyordu, orayı daha da kalabalıklaştırıp, iyi kapanan ama çok hızlı çıkarak, Galatasaray'dan çok daha tehlikeli hücumlar yapan Gençler'in işini kolaylaştırarak.

Gol gelecekse Gençler'den gelecekti. Belliydi. Onun için "1" puana razı olmuştum.

Terim maçı okumuyordu..

Galatasaray kaç orta yaptı bilmiyorum. Bir, tek bir tanesine kafa vurabildiler. "Topu indirin" demedi.

Muslera'ya verilen pasların biri dışında hepsi rakibe gitti. "Yerli yersiz Muslera ile oynamayın" demedi.

Galatasaray'ın silahı, oyunu kanatlara açtığı ikili hücumlardı. Nagatomo ile Rodriguez bir tek ikili akın yapmadı. Sağ kanat zaten yoktu.

Bu kadar kapalı defansı çözmek için adam eksiltip şut atacak adam lazımdı. Bunu yapacak üç kişi vardı. Rodriguez, Selçuk ve Belhanda.. Üçünü de oyundan aldı. Hele Belhanda.. İlk kez topa benzer bir şey oynuyordu üstelik.

Kenardan tek olumlu müdahale yapmayan, maçı göz göre kaybeden Hoca'nın günahını kimse futbolcularda bulmasın.

Peki, buna rağmen niçin "Şampiyonluk şansı arttı" diyorum.

Çünkü Fatih Terim bu değil. O sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önde gelen teknik adamlarından biri.

Şimdi kapanıp "Ben nerde hata yaptım, yapıyorum" diye düşünecek, kesin.

Bu 11 ve bu futbolla bir yere varılmayacağını görecek ve inadından vaz geçip "Eski" Fatih Terim olacak.

Bu arada, yanındaki hiçbir işe yaramayan Hasan Şaş ve Ümit'i de değiştirir, onunla çatır çatır tartışacak birini alırsa, çok daha hızlanır, "Doğru"ya ulaşması.. "Barika-i hakikat"ve "Müsademe-i efkâr" ilişkisi Hocam.. Seninle başa baş tartışan oldu mu hiç, doğru söyle!.

Başarı "Futbolcuların güvenini kazanmak"tan geçiyor. "Hocam bildiğini okur" boş vermişliği ve küskünlüğünden kurtulmalı futbolcular.

"İyi olan oynar"a hepsi inanmalı ki, kendilerini hazır tutsunlar.

Ben "Gençlerbirliği Tokadı"ndan sonra Terim'in silkinip kendine geleceğini düşünüyorum.

Geçmişte yaşadık bunu. Gene "İnat hataları" yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine sebep olduğu Galatasaray'ı UEFA'da Şampiyon yapan adamdır o!.

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligini kazanır diyordunuz elendiler" demişti o gün, Star TV bana.. "Galatasaraylılar üzülmesin. Şimdi UEFA'da Şampiyon olurlar" demiştim..

Oldular. Yaptı Şampiyon, Galatasaray'ı "Kendine gelen" Terim!.