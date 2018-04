Nasıl ilginç değil mi, başlık?.

Ama benim değil, şu anda önümde duran iki ciltlik kitabın adı..

Hani anneler, babalar çocuklarına uyurken kitap, daha çok masal okurlar ya.. O masallar çocuklarda, bir an önce okuma öğrenme istediği uyandırır, öğrenir öğrenmez de masal kitaplarına dalarlar ya..

Bende aynen öyle oldu da, anlatıyorum, inanarak..

Babamın bana ilk armağanları, ilk okul birinci sınıfta "Dünya Çocuk Masalları" dizisi oldu.. Kaç cilt okudum iki sene yaz kış.. Grimm Kardeşler'i, Hans Christian Andersen'i tanıdığımda ve hayranları olduğumda, 7 yaşındaydım.

Ve tabii, bugün bilen okuyan kaldı mı bilmem..

Dede Korkut Masalları..

Masal deyip geçmeyin.. Çocuğun gelişmesinde en büyük yararı sağlar..

Bir defa ona müthiş bir hayal gücü sağlar.. Einstein'in deyişi ile "Bilimden daha öndedir, hayal!."

Önce hayal eder, sonra yaparsınız..

Hayal olmasa kim bilirdi, neyi niçin icat ya da keşfedeceğini..

Yani çocuklara masal kitapları okumak ya da okutmak, yapacağınız en güzel, en yararlı şey..

Amma velakin, şimdi önümde duranlar "Masal" değil..

"Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler" hikâye de değil tam.. Hikâye gibi yazılmış, gerçek öyküler..

Antik Mısır'ın kraliçesi Nefertiti..

Günümüz kraliçesi Beyonce.. Benim unutulmaz aşkım Audrey Hepburn'dan Harry Potter'leri yazan J.K. Rowling'e..

Agatha Christie'den Selda Bağcan'a...

Evet.. Aynen o da var.. Evita Peron'dan Kleopatra'ya.. Frida Kahlo'dan Yoko Ono'ya..

Her ciltte "Masalsı Mucizeler Yaratan" 100 kadının öyküsü..

New York Times Best Seller listesinde haftalarca kalan bu iki cilt kitap için dünyaca ünlü eleştirmenler neler neler demişler..

"Bu hikâyeler, prenseslerin yerine, dünyayı değiştiren kadınları koyuyor." "Her genç kızın başucunda olması gereken bir kitap." "Uykudan önce bu kitapları okuyan çocukların olağanüstü ve ilham verici rüyalar göreceği kesin." "Bu kitap kızlara istedikleri her şeyi yapabileceklerini gösterecek." "Kızlara baş kaldırmayı öğreten antiprenses kitabı." "Uyku öncesi hiç bu kadar güzel olmamıştı." İkinci cildi, "Hep Kitap" göndermiş bana.. Şöyle bir karıştırdım. Bayıldım.

Hemen internete girdim.

Birinci cildi de dahil iki takım ısmarladım.

Bir takımı, sevgili küçük yeğenim, Leylüş için..

Annesi ona okusun diye..

Bir takımı, kitabı elimde görür görmez "Ben de isterim" diyen yeğenim Zeynep'e.. O bu yaz evleniyor.

Yani, "Çocuk, büyük her kız okumalı" diyorum ya.. Onu da ben kendim yaşamış oldum böylece.. Leylüş ve Zeynep'e alarak...

Her hikâye bir gecede okunup bitecek boyda yazılmış. Yani çok da pratik.

Bugüne dek hiçbir kitabı bu kadar heyecanla tavsiye etmemiştim.

***

***

Hayatta en sevdiğim dostlarımdandı.Gelişim Yayınları'nda birlikte çalıştık.Efsane Erkekçe Dergisini birlikte çıkardık..Müthiş bir yemek ustasıydı.. Hem ahçıydı. Mutfağa girer yapardı. Hem yazardı.Hem de nasıl yazardı. Çünkü damağı da müthişti, kalemi de..Ciltli birkitap. Fotoğraflarrenkli ve pırıl pırıl.Sayfaları karıştırırken, iştahı açılıyor insanın..Bizim ailenin yemeğidir Pilav.. Babamın nasihatıdır, kaç kez yazdım."Oğlum, pilav pişirtmeden kimseye evlenme teklif etme.." Sofrada pilav olmazsa, doymam. Öylesi severim. Hemen 288'inci sayfayı çevirdim.Pilavlar!.Susuz Pilav ilk tarif.. Su koymadan pilav olur mu?. Okurken ağzım sulandı.Hemen Fatoş'a yaptıracağım.Yağsız Pilav.. O da varmış, iyi mi?.Siz ne diyorsunuz....Patlıcanlı Pilav, iki çeşit domatesli pilav..Acem pilavı,.. Köse pilavı.. Sütlü Pilav, Kuzu içi pilav, Lüfer Pilavı, Midye Pilavı, Düğün Pilavı, Kuskus Pilavı..Özbek Pilavı, Şehriyeli Pilav, Makaronya Pilavı.. Kapama Kapaklı Pilav.. Baş Pilavı..Kalbuni Pilav.. Tarak Pilavı.Yahu bunlar kitabın sadece Pilavlar Bölümü.. Gerisini varın hesaplayın..Bu Osmanlı ne zevkli, ne çeşit meraklısıymış meğer.. Kitabı derhal eve götürüp, masama koyacağım. Seçip seçip Fatoş'a yaptırmak için.. 30 yıldır o yapmaktan, ben yemekten bıktım, ayni yemekleri..(Bu kitabı piyasada aramayın.Şekerbank, prestij kitabı olarak yaptı ve listesindeki isimlere dağıttı. Tamam...)Şavkay'ın kitabı bana sevgili Emre'nin (Aköz) yaptığı bir haksızlığı hatırlattı."Ekmek kitabı 2550 lira" başlıklı yazmıştı 31 Mart yazısında.. Remzi Kitapevi'nde 5 ciltlik takım görmüş, fiyatı bu. Yazarı da yabancı. Emre "Türk dediğin para kazandığında Boğaz'da yalı alır.Araba koleksiyonu yapar. Bir Türk parasını bilime, araştırmaya harcamaz. Hele ekmek gibi bir konuyu incelemeye hiç harcamaz" diyordu.İşte Tuğrul Şavkay, Emre.. Kaç kitabı var biliyor musun?.Tek de değil..Artun Ünsal Hocamı da duydun herhalde..Sorbon'dan doktoralı bilim adamı.Orda ders de verdi.Daha..ni de kitapyaptı.Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı'nın kitabını yazdı.Türkiye'in Kaymak ve Yoğurtları kitabı da var.Bilim adamı Artun.."Siyaset ve Anayasa Mahkemesi " kitabı var. "Anadolu'da Kan Davası" da..Tribünlerdeki şiddet ve öfke kitabı da..Bir tekini okuduk mu?. Yıllarca Hürriyet, Sabah dahil, yazılar yazdı.. Şimdi nerde, ne yapar bilen var mı?.Çengelköy hıyarının artık neden Çengelköy'de bile yetişmesinin mümkün olmadığını yazan Hocam'ın sırf bunun, yani gerçek Çengelköy Hıyarı için nasıl araştırma yaptığını ben bilirim.Dilerim bu sessizliği yeni bir araştırması içindir..