Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Pazar Neşesi
HINCAL ULUÇ
08 Nisan 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pazar Neşesi

Bob, akşam işten çıkınca vaktinin büyük kısmını Fitness Merkezi'nde geçiriyor, uzun çalışıyor, basketbol oynuyordu.
"Tüm bu sporları benim için yapıyor" diye düşünen genç karısı doğum gününde ona bir sürpriz hazırladı.
Şehrin öte ucunda bir striptiz kulübü vardı. Orada masa ayırttı.
Daha kapıdan girerlerken kırmızı üniformalı kapıcı ", ne âlemdesin" diye sordu.. Genç kadın şaşırmıştı.
"Bu adam seni nasıl tanıdı" dedi.. "Benim basket takımında canım" dedi, Bob.
Masaya oturdular.. Garson geldi..
"Her zamanki mi Bob", dedi ve bir Budweiser birası getirdi. Genç kadın iyice rahatsız oldu. "Bu senin Bud içtiğini nerden biliyor?." "Fitness'deki bara geliyor o da çalıştıktan sonra. Yan yana çok içtik de.." Az sonra striptizci kız geldi masaya..
"Hey Bob, direk dansı mı istersin, kucak dansı mı" deyince karısı çıldırdı.
Çantasını kaptı ve kulübü fırtına gibi terk etti.
Bob da arkasından fırladı.
Kadın tam taksinin kapısını kapıyordu ki yetişti. Kendini içeri attı.
"Yahu bu kadın beni biriyle karıştırdı herhalde" falan diyordu ama, karısı dinlemiyordu bile.. Arka arkaya bildiği tüm küfürleri çığlık çığlığa sıralıyordu, ki bunların çoğunu bir erkek bile ağzına alamazdı.
Kadının nefesi bir ara kesilir gibi olunca, taksi şoförü gülerek arkaya döndü ve "Hey Bob" dedi.. "Bu defa gerçek bir rospik ayarlamışın!."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN