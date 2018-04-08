Bob, akşam işten çıkınca vaktinin büyük kısmını Fitness Merkezi'nde geçiriyor, uzun çalışıyor, basketbol oynuyordu.

"Tüm bu sporları benim için yapıyor" diye düşünen genç karısı doğum gününde ona bir sürpriz hazırladı.

Şehrin öte ucunda bir striptiz kulübü vardı. Orada masa ayırttı.

Daha kapıdan girerlerken kırmızı üniformalı kapıcı "Hey Bob, ne âlemdesin" diye sordu.. Genç kadın şaşırmıştı.

"Bu adam seni nasıl tanıdı" dedi.. "Benim basket takımında canım" dedi, Bob.

Masaya oturdular.. Garson geldi..

"Her zamanki mi Bob", dedi ve bir Budweiser birası getirdi. Genç kadın iyice rahatsız oldu. "Bu senin Bud içtiğini nerden biliyor?." "Fitness'deki bara geliyor o da çalıştıktan sonra. Yan yana çok içtik de.." Az sonra striptizci kız geldi masaya..

"Hey Bob, direk dansı mı istersin, kucak dansı mı" deyince karısı çıldırdı.

Çantasını kaptı ve kulübü fırtına gibi terk etti.

Bob da arkasından fırladı.

Kadın tam taksinin kapısını kapıyordu ki yetişti. Kendini içeri attı.

"Yahu bu kadın beni biriyle karıştırdı herhalde" falan diyordu ama, karısı dinlemiyordu bile.. Arka arkaya bildiği tüm küfürleri çığlık çığlığa sıralıyordu, ki bunların çoğunu bir erkek bile ağzına alamazdı.

Kadının nefesi bir ara kesilir gibi olunca, taksi şoförü gülerek arkaya döndü ve "Hey Bob" dedi.. "Bu defa gerçek bir rospik ayarlamışın!."