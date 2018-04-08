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HINCAL ULUÇ
08 Nisan 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ülkü Tamer’den..

1
gecenin kardeşidir, gündüzün annesi.
Yürekteki büyükbabadır şiir.
2
Şiir örümceğin sesidir, duvarın şarkısı.
Duvarcının türküsüdür şiir.
3
Şiir yağmurun deresidir, saç diplerinin teri.
Teknelerin taze sancağıdır şiir.
4
Şiir afişlerin çerçevesidir, harflerin çizgisi.
Çıngırağın içindeki madendir şiir.
5
Şiir kamyonetlerin mavisidir, kamyonların yiğitliği.
Faytonların yazılmamış tarihidir şiir.
6
Şiir bakracın çeşmesidir, kuyunun yolcusu.
Kaynağın bekçisidir şiir.
7
Şiir cambazların dengesidir, hokkabazların seyircisi.
Sihirbazların rüyasıdır şiir.
8
Şiir üzümün güneşidir, elmanın kurdu.
Böğürtlenlerin tozudur şiir.
9
Şiir gümüşün simgesidir, çeliğin yapılışı.
Kurşunun çıkışıdır şiir.
10
Şiir çitlerin dikenidir, tarlanın sürülmesi.
Rençberin dalgınlığıdır şiir.
11
Şiir tatarcıkların saatidir, ateş böceklerinin saniyesi.
Tabiatın yıllarıdır şiir.
12
Şiir ölümün gölgesidir, yaşamanın örtüsü.
Çocuğun savunmasıdır şiir.
13
Şiir kumsalın eleğidir, kayanın tortusu.
Mermerin sunduğu damardır şiir.
14
Şiir uykusuzluğun şiltesidir, uykunun haritası.
Balkonun uyanışıdır şiir.
15
Şiir ateşin habercisidir, yangının kundakçısı.
Yanardağın üstündeki kuştur şiir.

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