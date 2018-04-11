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HINCAL ULUÇ
11 Nisan 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sadece diziler mi?.

kardeşim "Televizyon dizileri zekâ özürlü mü" diyor başlığında. Büyük tiyatro adamı, Aydın Üniversitesi Drama Bölüm Başkanı Mehmet Birkiye, Yüksel'e yazmış "Ticari kaygılarla uzun tutulan, inanılmaz yavaşlatılan dizilerde oyun akmıyor. O kadar ki seyirci çıldırıyor" demiş. Ve de adını koymuş. "Dizilerimizi zekâ özürlü buluyorum."
Diziler zekâ özürlü.. Peki ana haberler..
Onlar da seyirciyi "Zekâ Özürlü" sanıyorlar.. En azından Kanal D Ana Haberler öyle.. Dostum yüzünden, onları izliyorum, fırsat oldukça.
Her görüntü, her laf, ortalama üç kez tekrarlanıyor. 45 dakika süren ana haberden tekrarları çıkarın. 15 dakikada biter.
Açın bu akşam bakın. İsterseniz kronometre de tutun.
Yanılıyorsam, bana yazın. Özür dilemekten çekinmem!.
Üzüldüğüm şey hep ayni. Ahmet Hakan'ın bu komediye alet olması.

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