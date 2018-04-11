Sevgili meslektaşım, Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ile bu defa ayni fikirde değilim.

Okur şikâyet etmiş. "Hürriyet İnternet sitesinin basketbol bölümünde Muratbey Uşak Sportif, Uşak Sportif olarak yayınlanıyor. Muratbey, kulübün resmi sponsorudur ve yapılan sözleşme gereği takımın isminde Muratbey adı kullanılmaktadır" demiş.

Faruk, bu itiraz yazısındaki tüm "Muratbey" sözcüklerini "M.." diye değiştirmiş. Yani o da kulübün resmi adından sponsoru çıkarmış.

Sebep..

Faruk diyor ki, "Kulüple firma arasında yapılan anlaşma medyayı ilgilendirmez. Medya onların anlaşmasına uyup bedava reklam yapmaz."

Dahası..

"Sponsorluğun gazetecilik açısından bir de sakıncası var. Haber ve reklam birbirine karışıyor. Her haber, bir reklam aracına dönüşüyor."

Ne reklamı Faruk?.

Bir süt ürünleri firması sayesinde Uşak'a bir basketbol takımı kuruluyor, ayakta kalıyor ve Uşak insanına, gençlerine, sporcularına hizmet ediyorsa, gazetenin görevi "Bana da.. Bana da" diye para koparmak mı, yoksa "Bravo Muratbey" diye spora katkıda bulunanı teşvik etmek midir?.

Sponsorluk tüm dünyada "Halktan milyonlar kazananların, kazandıklarının bir bölümünü halka iade etme yolu"dur.

Spora, sanata sponsorlar destek olur. Bu firmalar sayesinde kaç spor ve sanat kurumu ayakta duruyor, kaç sporcu ve sanatçı genç burs alıyor düşündün mü?

Şimdi benim sana bir sorum var!.

Cuma günleri Hürriyet bir Kitap Sanat eki veriyor. 24 sayfa.. Tam ortaya geliyorsunuz. Ek içinde ek. PSM.. O ekin kendisinden kalın. 28 sayfa.. Bu ek, başından sonuna Zorlu reklamı.. Başından sonuna.

Birinci sayfada, aynen bu yazıyı okuduğun büyüklükte harflerle bir "Gazete ücretsizdir" yazıyor. Özel aramazsan, göremez, bulamazsın. Amaç bu 28 sayfayı Hürriyet Sanat eki havasında sunmak tabii.

Geçiyorum Faruk. Sorum şu..

Ben Hıncal Uluç, kendim yazacak ve tüm malzemeyi sana teslim edeceğim.

Bir TİM Kültür Sanat Merkezi gazetesini de Hürriyet basar ve Kültür Sanat Eki içinde ücretsiz dağıtır mı?.

Dağıtmazsa niye?.

PSM, bu dağıtım için para ödüyor da ondan mı, yoksa?.

O zaman, o dağıttınız şeyin ön sayfasına "Ücretsiz gazete" mi yazılır, yoksa okuru kandırmadan "Bu ek bir ilandır" demek mi gerekir?.

Hürriyet PSM'ye kaça Sponsor(!) oluyor?.