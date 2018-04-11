NTVSpor'un kapanmasına en çok orada çalışan arkadaşlarım için üzülmüştüm. Yoksa kapananın bir spor kanalı olduğunu söylemek zordu. Keşke açık açık "NTV Futbol" deselerdi.

İşin başındaki Müdür Fuat Akdağ Hürriyet'e transfer oldu. İlk yazısında da orada "Spor" yazacağını duyurdu. Ona da çok sevindim. İnşallah sözünü tutar. Çünkü bu ülkenin en iyi Olimpik Sporlar Uzmanı gazetecilerinden Mehmet Aslan Hürriyet Spor Servisi'nin başına geçince nasıl değişti, nasıl futbol, nasıl üç büyükler, nasıl Fenerbahçe sayfaları yapmaya başladı, inanamamıştım. Peki kalanlar ne oldu??.

Telefon ettim ki..

NTVSpor devam ediyor.. İnternette devam ediyor.

Üstelik internet ekranları, TV'deki ekranlarından zengin.

Yorumcuları da devamda.. Ercan Taner, Mehmet Demirkol, Emrah Kayalıoğlu kardeşlerim ve de Rıdvan Dilmen..

Ve de arkadaşlarım adına en güzel tarafı.. NTVSpor izleyici sayısı dünya devleriyle yarışıyor.. Eurosport, ESPN başta, dünya listelerinde ilk beş içindeler.

Tıklayın ve internette NTVSpor'u gözlerinizle görün..

http://www.ntvspor.net