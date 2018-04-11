Ölüm yıldönümüydü Aslan Amcamın.. Alpaslan Türkeş tabii.. Törenlerle anıldı. Çeşitli yorumlar da çıktı. Aslan Amcam ya.. Okudum hepsini..

Burhan Ayeri'nin insana çok keyif veren yazılarını okumak için aldığım Yeni Çağ'da "Türkeş ne kadar biliniyor" başlıklı bir köşe yazısı dikkatimi çekti. İddialı bir laftı. Aslan Tekin yazmış. Hemen daldım.

"Milliyetçilik tabii ki Türkeş'le başlamadı. Hatta Dokuz Işık da Türkeş'le şekillenmedi" diyordu daha yazının başında. Onu görünce gerisini okumadım.

Türkeş'i bilmeyen birinin "Türkeş ne kadar biliniyor" demeye hakkı var mı?.

9 Işık'ı şekillendiren ve Ülkücü Cephe'ye süren Alpaslan Türkeş'tir.

CKMP Genel Sekreteri olan Babam Fuat Uluç, Aslan Amca ile anlaştılar. Parti yepyeni bir açılım yapacak, adına dek değiştirilecek, Türkeş de başkan olacaktı..

Yeni Parti'nin Anayasası 9 Işık olacaktı.

Türkeş yurt dışında,sürgündü..

Babam, 9 Işık'ı yazmaya başladı. En iyi ben bilirim. Daktilo kullanmayan babam, yazılarını elle yazardı. Yeni harflerle yazmak çok vakit aldığı için, steno gibi kısa, eski Türkçe harfler kullanırdı. İki günde bir de beni çağırırdı. O okur, ben daktiloya çekerdim. Sayfa sayfa daktilo ettim, 9 Işık'ı..

CKMP, MHP'ye dönüşürken, farkın isimde değil, ilkeler ve amaçta olduğunu belirleyen 9 Işık'ı Alpaslan Türkeş sundu, kamu oyuna, MHP Başkanı olarak..

9 Işık adı, Dokuz Oğuzlar'dan kaynaklanıyordu. Adlarına ilk kez Orkun Kitabeleri'nde rastlanan Dokuz Oğuzlar'dan.. Anadolu'ya gelenler onların soyundandı.