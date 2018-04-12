Ekranda bir sanat magazin programı..

Eğreti Gelin yeniden çekilmiş. Baş rolde bu defa Yeşim Salkım var. Gala gecesi Salkım Hanım konuşuyor..

"Filmde canlandırdığım Kostak Emine hayatı boyu tek bir erkeğe âşık olmuş!." Sonra hafif göz kırpar gibi bir gülümsemeyle ekliyor..

"Her kadının olduğu gibi.." "Her kadın hayat boyu tek bir erkeğe âşık olur" hükmünü veren Salkım Hanım, beş erkekle evlenmiş ve boşanmış bugüne dek.

Bu manalı mesaj onlardan birine mi?.

Yoksa beşinde de mutlu olamamasının sebebi, bir altıncı mı var, yani Gerçek Aşkı olan altıncı?.