Efendim, sonunda bu da oldu. 1957 kasımında bu mesleğe başladığım günden beri patronluğumu yapan Öcal Ağabeyimin patronu da oldum sonunda. Bana bu görevi veren de ağbimin kendisi..

Ona bir Devrim Erbil Sergisi davetiyesi gönderdim. İzmir'de açılıyor.. Hepsi bu.

Sonunda bu yazı geldi..

"Sadece İzmir değil, bizim köşe de şenlensin" dedim. Aldım aynen buraya koydum.

Tam da keyifle okunacak tatil yazısı..

***

***

***