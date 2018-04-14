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HINCAL ULUÇ
14 Nisan 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Aktar dükkânı!..

12 yıldır aralıksız Divan Başkanlığı yapan ve 12 yıl, sözüm ona Galatasaray'ın " Kurulu" olması gereken Divan'ı kim başkansa onun kulluğuna döndüren Kul Ağası İrfan hiç sıkılmadan yeniden aday olmuş, yarınki seçimde..
"Ne olur" derseniz, İrfan olur. Bu Galatasaray Kongresi mayısta Dursun'u seçer, yarın da İrfan'ı..
Hiç şaşmayın.. Bunlar, Galatasaray'dan ihracı gereken kişilere oy vermeye bayıldıkları için aralarında kalmadım ya.. Galatasaray Kulübü üyeliğinden istifa etmekle ne kadar doğru karar verdiğimi, her kongrede daha iyi görüyorum.
Hadi Divan (!) üyeleri.. Doğru Aktar Dükkanına.. Layığınız o!.

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