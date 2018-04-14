12 yıldır aralıksız Galatasaray Divan Başkanlığı yapan ve 12 yıl, sözüm ona Galatasaray'ın "Akil Adamlar Kurulu" olması gereken Divan'ı kim başkansa onun kulluğuna döndüren Kul Ağası İrfan hiç sıkılmadan yeniden aday olmuş, yarınki seçimde..

"Ne olur" derseniz, İrfan olur. Bu Galatasaray Kongresi mayısta Dursun'u seçer, yarın da İrfan'ı..

Hiç şaşmayın.. Bunlar, Galatasaray'dan ihracı gereken kişilere oy vermeye bayıldıkları için aralarında kalmadım ya.. Galatasaray Kulübü üyeliğinden istifa etmekle ne kadar doğru karar verdiğimi, her kongrede daha iyi görüyorum.

Hadi Divan (!) üyeleri.. Doğru Aktar Dükkanına.. Layığınız o!.