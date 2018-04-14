Sevgili Yüksel Aytuğ'un cuma sabahki köşesinde "'Candan' bir konser eleştirisi" başlıklı yazısını bulun okuyun.. Adeta bir ders.. "Bir eleştiri nasıl yapılır" dersi. En sert eleştiriler nasıl yumuşak söylenir, nasıl mizahla süslenir dersi. Eline sağlık Yüksel..

Ama köşenin dibinde "Gaf Kürsüsü"ne katılmadım.

Fatih Portakal, üniversiteye dalıp dört meslektaşını vuran Doçentin haberini verdikten sonra "İşte bireysel silahlanmanın sonucu" demiş. Yüksel de "Mantık dışı yorum" diyerek, "Gaf" damgasını vurmuş. Binlerce liseli genç ve onları destekleyen milyonla insan Washington'a gittiler. Beyaz Saray önünde protesto gösterisi yapmaya..

Neyi protesto edeceklerdi, peki?.

Bireysel silahlanmayı.

Niye?.

Bir arkadaşları evinden aldığı uzun namlulu otomatik silahla okula dalmış ve 17 arkadaşını öldürmüştü de ondan. Bu Amerikan okullarındaki kaçıncı olaydı ve sonunda gençler "Yeter bu silahlanma" diye gösteri kararı vermişlerdi. Amerika'nın dört bir yanından insanlar da başkentin yolunu tuttu.

Tüm Amerikan gazeteleri ve tv yorumcuları "Bu olayların sıklığının ve bolluğunun sebebi bireysel silahlanmadır" dediler. Hâlâ da diyorlar.

İnternetten iki tıkla, ruhsat, muhsat da gerekmeden pompalı silah almanın mümkün olduğu ülkemizde, bu yorumu yapmak nasıl "Gaf" olur, Yüksel?.