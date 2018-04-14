Bu pazar İçli Pazar.. Daha doğrusu İçli Pazarı..

Hani pazar sabahları 11.30'da Kadıköy'deki Karaköy iskelesi ikinci katındaki İstanbul Kitapevi'nin kafe bölümünde, Klasik Sabahlar Kahve Konserleri var ya..

Bu pazar, Klasik Türk Müziği dinleyeceğiz, Unutulmaz Bestecimiz Selahattin İçli'nin eserlerini seslendirecek, konservatuarlı gençler..

Selin Yücesoy/ Soprano.. Gökay Özçalışkan/ Tenor.. Ömer Aşçıoğlu/ Kemençe.. Buğrahan Kaya/ Tanbur..

Geçen hafta Tar Duo'yu izlemiştik yeniden. Emre Eryılmaz ve Cengizhan Altınsoy, aslında bir Azeri sazı Tar'la bu defa Mozart (Türk marşı), Teodorakis (Zorba), Brahms (Macar dansı no 1) başta harika bir konser verdiler gene..