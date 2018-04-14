Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > “İçli” pazarı!.
HINCAL ULUÇ
14 Nisan 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

“İçli” pazarı!.

Bu pazar İçli Pazar.. Daha doğrusu ..
Hani pazar sabahları 11.30'da Kadıköy'deki Karaköy iskelesi ikinci katındaki İstanbul Kitapevi'nin kafe bölümünde, Klasik Sabahlar Kahve Konserleri var ya..
Bu pazar, Klasik Türk Müziği dinleyeceğiz, Unutulmaz Bestecimiz Selahattin İçli'nin eserlerini seslendirecek, konservatuarlı gençler..
Selin Yücesoy/ Soprano.. Gökay Özçalışkan/ Tenor.. Ömer Aşçıoğlu/ Kemençe.. Buğrahan Kaya/ Tanbur..
Geçen hafta Tar Duo'yu izlemiştik yeniden. Emre Eryılmaz ve Cengizhan Altınsoy, aslında bir Azeri sazı Tar'la bu defa Mozart (Türk marşı), Teodorakis (Zorba), Brahms (Macar dansı no 1) başta harika bir konser verdiler gene..

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN