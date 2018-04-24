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HINCAL ULUÇ
24 Nisan 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Olmayan Futbol’un notları..

Kafamı öfkeyle ekrandan çevirdim.. "Bu rezillikleri de maç diye seyrediyoruz" dedim.. Etrafıma baktım.. Özcan uyuyor..
Turan kafasını telefonuna eğmiş, yarım saattir kaldırmıyor.. Ünal'la, Turgay galiba seyrediyorlar..
Güya Türkiye Ligleri'nin bilinen en muhteşem finalini yaşıyoruz. Bitime 4 hafta var ve hâlâ 4 takımın şampiyon olma ihtimali var.
Heyecana bakar mısınız?.
..Ve benim 20 yıllık maç gurubunun dörtte üçü gelmemiş.. Gelenlerin hali de bu..
Haksızlar mı peki?.
Ben Galatasaraylıyım.. Açık söylüyorum..
Umurumda değil, Galatasaray'ın şampiyonluğu..
Ben ekran başına "Futbol izlemek" için oturuyorum.. "Oyun" izlemek aslında..
Dünyanın bütün dillerinde "Oyun"dur adı..
denen 20. Yüzyıl Mucizesini yaratan adam Matt Busby ile, ne mutlu bana ki, tanıştım onunla, ayni masada oturup yemek yedik. Galatasaray Manchester'e gittiğinde bizi maç öncesi ağırlamıştı.
"Busby'nin Bebekleri"ni futbol dünyasına armağan eden adam..
İşte o dünya çapında hoca, soyunma odasında tahtaya taktiği çizer anlatır ve sonra tünelin ağzında durur ve takıma her maç ayni son sözleri söylerdi..
"Dışarda binlerce insan var. Onlar buraya eğlenmek için geldiler. Siz çıkıp eğlenirseniz, onlar da eğlenirler!." Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol adamlarından birinin futbolcularından maç öncesi son isteğine bakar mısınız?.
"Çıkın ve eğlenin!."
Ben artık eğlenmiyorum. Çünkü artık İmparator Fatih Terim bile sahaya "Oyun" takımı çıkarmıyor. Galatasaray oynamak değil, oynatmamak için sahada..
Zerre zevk, zerre tat vermiyor.
2000 Yılında Şampiyonu yaptığı takımın futboluna doyamazdık. O takım "Oynayarak" gelmişti o yere. Oynatmayarak değil.. Deplasmanları bile kazanarak döndük o sezon..
Şimdi bakıyorum. Futbolun "F"si yok..
Çünkü sahaya çıkan takımda oynatacak adam yok.. O gün mü iyi değiller.. Yok canım..
Başından beri yoklar. Bunları Galatasaray'a alanı kulüpten ihraç etmeli diyemiyorum.
Çünkü Terim gibi adam onları futbolcu sanmakta inat ve ısrar ediyor.. Dökülseler onlar oynuyor. Bu yüzden kenardakiler elleriyle kuş tutsalar ki tutuyorlar da, gene bu "Futbolsuz, ruhsuz" adamları tercih ediyor, hocaları. O zaman niye hazır olsunlar ki?.
Ve de o tribünlerdeki Utanç Kedileri, ya da kuyruğunu tramvay çiğnemiş aslanlar, Terim'in futbolu unutturduğu adamları yuhalamayı taraftarlık sanıyor.
Deplasman takımlarının 'e taraftar getirmelerini gerek yok. Galatasaray'ı yok etme işini Ultraslanlar yapıyor zaten.
Şimdi bu takım Şampiyon olsa ne olacak, olmasa ne?.

***
Fenerbahçe, Aykut'un başa gelmesinden bu yana "Anti futbol" oynuyor, şanlı tarihine ihanet ederek. Fener seyircisi niye gelmiyor, yürüyüş mesafesindeki maçlara.. Çünkü "Hele bir yemeyelim, nasılsa bir tane atarız" futboluna alışkın değil onlar.. Maça, coşmaya, coşturmaya giderler ilk günden beri... Her maça kendi sahasında bile savunma yaparak başlayan Fenerbahçe mi, ülkenin taraftarı en büyük kulübü.. Anti futbolla mı, yaptı milyonları Fenerli, bu takım!.
Fener seyircisi öfkeli.. Nasıl öfkeli olduklarını, ne çabuk bir iki kişinin gazına geldiklerini gördük.. Çünkü "Aykut Futbolu" çıldırtıyor onları..
..Takıma futbol oynatmayı başaramayan Aykut'un başardığı bir şey var.. Algı operasyonu..
Her maçtan sonra, kendi takımından çok rakipler üzerinde konuşuyor. Onları, teşkilatı, hakemleri etkiliyor. "Çalışıyor" değil.
Görüyoruz etkiliyor. Fenerli medya zaten arkasında..
maçından tam da 24 saat sonra, o anın öfkesi, heyecanı, şaşkınlığı ile değil, 24 saat düşündükten sonra sakin sakin söylediklerine bakar mısınız?.
"'in yara olmayan kafasına dikiş attılar. Yara nerde?. Kan nerde?. Atılan çakmak nerde?."
Aykut Kocaman herkesin nerdeyse ittifak ettiği "Komplo"yu Şenol ve Beşiktaş'ın kurduğunu alenen resmen söylüyor..
Beşiktaş ne yapıyor..
Bir gün evvel "Evet, komplo var" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 115 yıllık kulübüne sürülmeye çalışılan bu kara lekeye "Çıt" demiyor..
Beşiktaş Başkanının reaksiyonu..
"Tıssss!.."
Sükût ikrardan gelir. Yani sessiz kalırsan, kabul ettin demektir.
, anında en sert şekilde cevap vermesi ve "Bugün ve pazartesi tatil. Ama salı sabahı, hakkında hocamıza ve kulübümüze hakaretten dava açacağız" demesi gereken Fikret Orman "Komployu Beşiktaş kurdu" ithamını kabulleniyor, susarak. Tepki vermeyerek..
O zaman şu an ben de inanıyorum.
Çarşamba günü Federasyon, komployu kuran Beşiktaş'ı hükmen yenik ilan etmeli.

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