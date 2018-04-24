Kafamı öfkeyle ekrandan çevirdim.. "Bu rezillikleri de maç diye seyrediyoruz" dedim.. Etrafıma baktım.. Özcan uyuyor..

Turan kafasını telefonuna eğmiş, yarım saattir kaldırmıyor.. Ünal'la, Turgay galiba seyrediyorlar..

Güya Türkiye Ligleri'nin bilinen en muhteşem finalini yaşıyoruz. Bitime 4 hafta var ve hâlâ 4 takımın şampiyon olma ihtimali var.

Heyecana bakar mısınız?.

..Ve benim 20 yıllık maç gurubunun dörtte üçü gelmemiş.. Gelenlerin hali de bu..

Haksızlar mı peki?.

Ben Galatasaraylıyım.. Açık söylüyorum..

Umurumda değil, Galatasaray'ın şampiyonluğu..

Ben ekran başına "Futbol izlemek" için oturuyorum.. "Oyun" izlemek aslında..

Dünyanın bütün dillerinde "Oyun"dur adı..

Manchester United denen 20. Yüzyıl Mucizesini yaratan adam Matt Busby ile, ne mutlu bana ki, tanıştım onunla, ayni masada oturup yemek yedik. Galatasaray Manchester'e gittiğinde bizi maç öncesi ağırlamıştı.

"Busby'nin Bebekleri"ni futbol dünyasına armağan eden adam..

İşte o dünya çapında hoca, soyunma odasında tahtaya taktiği çizer anlatır ve sonra tünelin ağzında durur ve takıma her maç ayni son sözleri söylerdi..

"Dışarda binlerce insan var. Onlar buraya eğlenmek için geldiler. Siz çıkıp eğlenirseniz, onlar da eğlenirler!." Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol adamlarından birinin futbolcularından maç öncesi son isteğine bakar mısınız?.

"Çıkın ve eğlenin!."

Ben artık eğlenmiyorum. Çünkü artık İmparator Fatih Terim bile sahaya "Oyun" takımı çıkarmıyor. Galatasaray oynamak değil, oynatmamak için sahada..

Zerre zevk, zerre tat vermiyor.

2000 Yılında UEFA Şampiyonu yaptığı takımın futboluna doyamazdık. O takım "Oynayarak" gelmişti o yere. Oynatmayarak değil.. Deplasmanları bile kazanarak döndük o sezon..

Şimdi bakıyorum. Futbolun "F"si yok..

Çünkü sahaya çıkan takımda oynatacak adam yok.. O gün mü iyi değiller.. Yok canım..

Başından beri yoklar. Bunları Galatasaray'a alanı kulüpten ihraç etmeli diyemiyorum.

Çünkü Terim gibi adam onları futbolcu sanmakta inat ve ısrar ediyor.. Dökülseler onlar oynuyor. Bu yüzden kenardakiler elleriyle kuş tutsalar ki tutuyorlar da, gene bu "Futbolsuz, ruhsuz" adamları tercih ediyor, hocaları. O zaman niye hazır olsunlar ki?.

Ve de o tribünlerdeki Utanç Kedileri, ya da kuyruğunu tramvay çiğnemiş aslanlar, Terim'in futbolu unutturduğu adamları yuhalamayı taraftarlık sanıyor.

Deplasman takımlarının Ali Sami Yen'e taraftar getirmelerini gerek yok. Galatasaray'ı yok etme işini Ultraslanlar yapıyor zaten.

Şimdi bu takım Şampiyon olsa ne olacak, olmasa ne?.

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