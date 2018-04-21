Perşembe akşamüstü telefonum çaldı. Türker Ağabeyim.. İnanoğlu.. Hayatta en sevdiğim insanlardan biridir. Bir kontrol için Amerika'ya gitmişti. Biz dostları endişeli bir bekleyiş içindeydik.

Telefondaki sesi harikaydı. Verdiği haber de harika..

"Bütün kontroller temiz çıktı. İstanbul'a döndüm. Şimdi de maça gidiyorum.."

Nasıl mutlu olmuşum ki bağırdım..

"Yaşa Türker Ağabey!. Bu gece senin için Fenerbahçeliyim!."

Telefonu kapayınca tanıştığımız günleri hatırladım.

Kurduğu Ulusal Video, TRT ile haftalık bir kültür eğlence programı anlaşması yapmış. "Bir Başka Gece.." Benden de 10 dakikalık bir spor söyleşisi istediler içine.

Yapımcı Faruk Bayhan.. Fena Fenerli.. Patron Türker Bey (O zaman daha ağbim değil, bey..) Her hafta gidiyorum. Stüdyo'da, karşımda bir Fenerli oturuyor. Haftalarca Fenerlilerle konuştuk. Canıma tak dedi, zamanın Galatasaray Başkanı Alp Yalman'ı çağırdım bu defa ben, el koyup. Alp'in bir özelliği var. Hem Başkan, hem de lisanslı sporcusu kulübün. Aktif sporcu.. Yarışıyor.. Binici.. Bu ilginç değil mi?. Alp'le on dakika Binicilik konuştuk.

Fener'in Binicilik takımı yok. Nur içinde yatsın, hasta Fenerli Mustafa Koç bu spora fena meraklı. Galatasaray Formasıyla yarışıyor.

Günlerin güzelliğine bakar mısınız?.

Tatlı bir sohbet oldu.

Yayınlandı.. Ertesi hafta gene çekim için Ulusal'a girdim ki, Türker Bey orda.. Bana baktı.. "Bir hafta ilgilenmedik, programa Galatasaraylıları doldurdun" dedi bana..

***

***

***

***

***

***

***

***