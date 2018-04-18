Fatih Portakal'ın "Bireysel Silahlanma" karşıtı yorumunu Yüksel kardeşim (Aytuğ) eleştirmiş, ben de onu eleştirmiştim. Yüksel dün uzun uzun yanıt verdi. Fatih meğer benim anladığım, Üniversite basan doçentin değil, okulu basan polisin haberini vermiş, Yüksel de "Beylik silah ve Bireysel Silahlanma'nın ne ilgisi var" demiş, Gaf Kürsüsü köşesinde. Beni aradığında, yanıt verdim. "Ben yanlış anladıysam, gerisini düşün. Demek meramını açık anlatamamışsın." "Beylik silah" lafını bu ülkede hele genç nesillerde kaç kişi bilir?. Bir orta, hatta liseye gidelim, bir sınıfa girip soralım mı?.



"Devletin verdiği silah ve bireysel silahlanma bir araya gelir mi, Fatih" dese, benim gibi bunaklar bile anlardı. Bu bir..

İkincisi..

İngiliz Polisi önceki yıl tüm ülkede kaç kurşun attı bilir misin?.

7!. Yanında sıfır mıfır yok.. Sadece yedi!.

Çünkü İngiliz polisi silah taşımaz. Yani İngiliz polisi, müdüre kızıp kızının okulunu basamaz!.

İngiliz polisi ne taşır?. Cop.. Kelepçe.. Çok ender olarak da plastik mermi atan silah..

Metrodaki patlamalar ve Londra Köprüsü'ndeki silahlı saldırılar başta terör olayları artınca, konu tartışmaya açıldı,"Polis silah taşısın mı" diye.

Ama polisler dahil, genelde istenmedi.

"Silah, çözdüğünden fazla sorun çıkarır" dedi, İngiliz kamu oyu, en başta da polislerin kendileri..

Londra Polis departmanı 1829'da, kentte huzur ve güvenliği sağlamak üzere kuruldu.

Kurulurken ana fikir, denetim ve kollamayı güç kullanarak değil, varlığıyla ve ikna ederek sağlamak oldu. Bu düşünce içinde silaha yer yoktu.

Londra Polisi'nin depolarında 3300 silah var. Gereğinde kullanılmak üzere duruyor.. Önceki yıl onlar tek el bile ateş etmediler.

Oysa ayni yıl Amerikan polisi 1092 kişi öldürdü.

İngiltere'de 100 sivilden 4'ünde silah var. Ülke silahsız olunca, polisin de silah taşımasına gerek olmuyor. Amerika'da ise hemen herkesin, hem de birden fazla silahı olunca, silahsız polisi düşünmek mümkün değil.

İngiliz polisi, artan terör olayları karşısında Londra halkını korumak için silah değil, istihbarat gerektiğine inanıyor.

Sevgili Yüksel kardeşime, polis, sivil halk ve silah konusunda bunları yazma fırsatı verdiği için teşekkür ederim.

Yani..

Bizim polis de, İngiliz Polisi kafası ile kurulsaydı, o polis o okulu basamaz ve müdürle yardımcısını vuramazdı.

Nokta!. mı?..

Yoksa ülkem bu silah işini tartışmaya açmalı mı, bir an önce, hem de?.