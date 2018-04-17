"Artık Şampiyon olur" demiştim, geçen hafta, Gençlerbirliği'ne yenildiklerinde.. "Arka arkaya müthiş hatalar yapan Fatih Terim Hocamı kendine getirecek bir şok tokadı oldu bu. Şimdi, o eski Terim'e döner ve Galatasaray'ı şampiyonluğa taşır" diye yazmıştım, özetle..

Aynen öyle oldu. Terim ezber ilk on birine neşter vurdu önce. İki önemli değişiklik yaptı. Önce hızlı, hareketli Denayer'i stopere aldı. Sonra da, hem sıkı ön libero, hem iyi şut atan, hem de iyi kafa vuran Donk'u orta ikiliye koydu. Formsuz Maicon'u dışarı alması doğruydu. Belhanda, Selçuk ikilisinden birini de. Ben olsam, Belhanda'yı kenarda bırakır, lider oyuncu Selçuk'u kazanmaya bakardım.

Ben olsam bir üçüncü ameliyat daha yapar, Feghouli'nin yerine de önce Yasin'i koyardım. Mariano ile daha müthiş bir sağ kanat oluşurdu.

Gene de bu dokunuş yetti. Ama itiraf edelim, bu "Yetme" de, Abdullah Avcı Hocam da önemli bir ol oynadı.

Oyuna Arda ve Emre'nin ikisiyle birden başlıyorsan, bu senin niyetinin "Futbol oynamak" olduğunu gösterir. Oysa ilk yarı boyunca, Başakşehir "Oynamak" değil, hem de hakemin bol bol göz yumduğu taktik faullerle "Oynatmamak" için sahadaydı. Arda "Sarı kartlar çıkınca, sert savunmamız yumuşadı" dedi, maçtan sonra. Galatasaray golü atınca, Başak nihayet futbola dönme kararı verdi. Ama Avcı tam bu dönüş sırasında, yani tam sıra nihayet onlara gelmişken Arda ile Emre'yi kenara aldı. Tereyağı üzerine bal kaymak.

Oyuna bu defa tam zamanında müdahale eden ve üç değişikliği de doğru olan Fatih Hocamın hatası, takımı bence gereksiz yere geri çekmesi, kapanması oldu. Bu da Başakşehir'e biraz da mecburen yüklenme fırsatı verdi.

Eren değişikliğini anlayan, değerlendiren kişi pek çıkmadı. Oysa bu defa harikaydı Hocam'ın müdahalesi. Galatasaray'ın en büyük zaafı duran toplar. 1-0 öndesin. Kapanıyorsun. Duran top tehlikesi büyük.. İşte o duran topta geriye gelen Eren'in hava üstünlüğüne ihtiyaç var. Eren santrfor değil, duran toplarda santrhaf olsun diye girdi.. Serdar'ın son dakikada bile duran topta ileri çıkışının, Galatasaray'ın kör parmağım gözüne kapanmadığına işaret oluşu gibi..

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