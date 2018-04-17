İnanın çoğu arkadaşım, hem de çok sevdiğim arkadaşım olmasa, başlıktaki soruya tek kelime ile cevap vereceğim..

"Kanalizasyon!.."

Yahu bu ne utanmazlıktır.. Pazar günü sabah da değil, akşam üzeri kırmızı yazı ile başında "Son Dakika" yazarak, 24 saat evvelin haberi geçer mi?. O sabah gazetelerde hatta yorumları yazılan haberden "Son Dakika" olur mu, NTV?. CNN?.

Bunu yapmak "Ne var ne yok" merakı ile kanalınızı açan seyirciyi eşek de değil, eşek b.ku yerine koymak değil midir?. O zaman benim de "Kanalizasyon Kanalı" deme hakkım doğmaz mı?.

Bir, tek bir aklı başında adam olmaz mı, pazar günü kanalda?.

Üçüncü Dünya Savaşı çıksa ne olacak?. Ki çıkabilirdi?.

Yazıklar olsun size?. Sizlere verilen kuruşa günah!.

Şu anda pazartesi.. Gene kırmızı yazı.. Efendim işsizlik oranı düşmüş..

Bu dünyanın neresinde kırmızı haber, haberden habersiz adamlar.. O zaman bana bi tane normal haber söyleyin be.. Canının istediği haber kırmızı..

Kırmızı yazdın mı, işler en az iki saat paydos..

Yaz kırmızıyı.. Ver kahve sigara molası..

Siz mesleğin utancısınız!.