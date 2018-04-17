Yani genç arkadaşım Mevlüt'ü okumak nasıl keyif veriyor her sabah bana..

Bir keyifli yazdığı için.. İki.. Bir genç yazar, bu yaşta bu başarıya ulaştığı için..

Dün sabah en tepede "Ünlü isimler İstanbul'dan kaçıyor" demiş.. Başta Yılmaz Erdoğan, İstanbul dışına yerleşen ünlüleri saymış ki, onlarla bir film yapsan gişe, dizi yapsan reyting rekorları kırar.

Sondaki yazı ise tam tersi..

İstanbul yoğunluğu.. Süper Lig'de şu anda 5 İstanbul takımı var.. Aşağıdan iki takım da yolda.. Olacak 7.

Yani nerdeyse yarısı İstanbul olan lig, 81 ili olan Türkiye'nin Ligi nasıl olur?.

Üstelik Başakşehir, Kasımpaşa örnek. Üç Büyükler dışında seyircisiz öteki İstanbul takımları.. Eeee!.

"İnsanlar değil, asıl takımlar gitsin İstanbul'dan" diyor sanki, Mevlüt..

Haksız mı?.