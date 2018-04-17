Sırf reyting olsun diye, şiddet, dehşeti kan revan görüntülerini hem de aile izleme saatinde, başına da "Aile Simgesi" koymuşken ve de RTÜK'ün gaflet içinde olduğunu bilerek birbiri ardına yayınlayan KanalD Ana Haber'de Ahmet Hakan gene üç bayat şiddet haberini sıraladı, bininci kez tekrar ederek.

"Okul basan Polis.. Şöför vuran Polis.. Komşu vuran Polis.."

Sonra da yüz buruşturup yorum yaptı..

"Bizim Polisimiz buysa?..."

Ey Ahmet Hakan!. O zaman ben sana sorayım, gazeteci isen tak peşine kameramanını da, hayatında bir kez gerçek anchormanlik yap!. Git Polis Lojmanlarına, polislerin yaşamına bir göz at.. Bize de attır..

Kaçta eve geliyor, kaç çıkıyorlar?. Hafta sonu tatilleri var mı?. Evde çocuklarıyla yemek yeme şansları var mı?.

Durmadan gelen izin iptalleri.. Saat başı gelen "Derhal görev başına" uyarıları..

Terörlü yıllardan, anarşi kol gezmeye başladığından bu yana, Polis yaşamının insanlık dışı olduğunu biliyor musun?.

Ve de, iş başında iken, kurşunun, canlı bombanın nerden geleceğini bilmeden yaşadın mı hiç?.

"Bir Polisin 24 saati" diye bir program yap ve yayınla Ana Haber'de de, görelim haberciliğini.. Zerresi varsa..