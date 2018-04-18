Yahu Maganda demek yeterli mi?. Maganda deyip seyir mi edeceğiz?. Onları bağışlayacak mıyız?.

Bu ülkede Devlet yok mu?.

Gün geçmiyor, haber bültenlerinde takır takır saydıranlar.. Düğün oluyor saydır.. Sünnet oluyor, saydır.. Biri askere gidiyor, saydır..

İlle birisinin ölmesi mi gerekiyor. O sırada camdan bakan, ya da ordan geçen bir masumun ölmesi mi gerek devletin ortaya çıkıp "Ben varım" demesi için..

Saygıdeğer İçişleri Bakanım, Sayın Süleyman Soylu;

Bu işler gördünüz, nasihatle "Yapmayın, etmeyin" demekle olmuyor.. İnternetle ruhsat bile gerekmeden silah ısmarlanan ülkede, mermi satışı da nerdeyse serbest bırakılınca, olan bu..

Yani Sayın Bakanım, Yol yakınken, kimsenin de değil, kimselerin (Geride kalan yakınların acısını düşünün) canı yanmadan, şu OHAL Torba yasalarından birine bir madde ekleyip, bu her fırsatta "Saydırma" meraklılarına bir ertelenmeyecek hapis cezası koyun ki, o Maganda dediklerimiz yola gelsinler..

"Dinsizin hakkından imansız gelir" demiş atalarımız..

Devletin gücü bu magandalara tokat gibi inmezse, masumlar yere inmeğe başlarlar.