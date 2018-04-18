Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > G.Saray’da yenilik!.
HINCAL ULUÇ
18 Nisan 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

G.Saray’da yenilik!.

döneminde Galatasaray'ı dünyanın en çok kazanan 20 takımı arasına sokan Kerem Ertan kardeşim, yerleştiği İzmir'den İstanbul'a döndü.
Gönüllü olarak Galatasaray'a da döndü.
Kongreye dek "İletişim, Geliri arttırma, Giderleri azaltma" konularında Başkan'a yardım edecek.
İlk uygulamasını öğrendim.
Galatasaray'la birlikte adım adım Avrupa'yı dolaşırken, gittiğimiz tribünlerde bize ev sahibi takımın Matchday/ Maç Günü adlı bir dergisini dağıtırlardı. İçinde meraklı, harika bilgiler, notlar, resimler olurdu. Ve tabii reklamlar..
Kerem bu uygulamayı Galatasaray'a getirdi.
Ama bir yenilikle.. Maça gelen binlerce taraftara dağıtılacak dergideki kâğıt israfını düşünebiliyor musunuz?.
Hem para gidecek, hem orman..
Kerem, Maç Günü dergisini dijital ortama taşıdı.
Apple Store'a girin. GS Matchday yazıp indirin. Bedava..
Ben indirdim. Galatasaray- Başakşehir Maç Günü dergisi 24 sayfaydı.
Harika bir dergiydi.
Sadece tribünler değil, dünyanın dört bir yanındaki Galatasaraylılar için harika bir dergi..
Kutlarım Kerem Kardeşim!.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN