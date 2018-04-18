Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ı dünyanın en çok kazanan 20 takımı arasına sokan Kerem Ertan kardeşim, yerleştiği İzmir'den İstanbul'a döndü.

Gönüllü olarak Galatasaray'a da döndü.

Kongreye dek "İletişim, Geliri arttırma, Giderleri azaltma" konularında Mustafa Cengiz Başkan'a yardım edecek.

İlk uygulamasını öğrendim.

Galatasaray'la birlikte adım adım Avrupa'yı dolaşırken, gittiğimiz tribünlerde bize ev sahibi takımın Matchday/ Maç Günü adlı bir dergisini dağıtırlardı. İçinde meraklı, harika bilgiler, notlar, resimler olurdu. Ve tabii reklamlar..

Kerem bu uygulamayı Galatasaray'a getirdi.

Ama bir yenilikle.. Maça gelen binlerce taraftara dağıtılacak dergideki kâğıt israfını düşünebiliyor musunuz?.

Hem para gidecek, hem orman..

Kerem, Maç Günü dergisini dijital ortama taşıdı.

Apple Store'a girin. GS Matchday yazıp indirin. Bedava..

Ben indirdim. Galatasaray- Başakşehir Maç Günü dergisi 24 sayfaydı.

Harika bir dergiydi.

Sadece tribünler değil, dünyanın dört bir yanındaki Galatasaraylılar için harika bir dergi..

Kutlarım Kerem Kardeşim!.