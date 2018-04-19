"Bu Kongre'nin içinde olmak bana artık gurur vermiyor" demiş ve istifa etmiştim, Galatasaray kulübü üyeliğinden, Özhan Canaydın döneminde ki, Özhan yakın arkadaşım ve tanıdığım en yürekten Galatasaraylılardandı. Ne var ki işi hiç bilmiyordu. Berbat etti. Ama Lisecilerin kontrolündeki kongre durmadan onu seçiyordu.

Faruk Süren'le "Yükselme Devri" yaşayan ve tarihinin en büyük başarılarına ulaşan Galatasaray, Özhan'la önce duraklama, sonra gerileme devrine girdi. Ünal Aysal döneminde çöküşün ilk izleri ortaya çıktı.

Dursun devrinde ise, çöktü.

Evet.. Çöktü.. Bugün Galatasaray sanal ayakta duran bir kulüp. Açık söylüyorum..

Dışarıdan bir önemli sermaye girişimi olmazsa, kurtulmaz. Banka manka devri geçti artık.. Katarlı mı, Çinli mi, Azeri mi, bir yerden bir büyük sermaye gelecek ve kulüp hisselerinin önemli bir bölümünü alacak ki, Galatasaray yaşayabilsin..

Bu da ayıp değil.. Dünyanın en büyük kulüpleri bu dış sermaye girişimleri ile yaşamıyor mu?. Ayıp, Galatasaray'ı bu duruma düşürenlere..

Onları sakın Ünal, Dursun sanmayın..

Ayıp kulüpten ihraç edilip mahkemeye verilmesi gereken adamları, ibra eden ve yeniden seçmeye hazırlanan Kongre'de.. Aralarında olmaktan utandığım kongrede yani..

Bakın, kulübü "Dışardan sermaye gelmezse çöker" durumuna düşüren ve o kongre tarafından ibra edilen Dursun'a ait bilgiler..

Utanmıyorsa çıksın "Şurası yalan" desin.. İşte mahkeme..

Gideriz..

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