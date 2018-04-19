"Bu Kongre'nin içinde olmak bana artık gurur vermiyor" demiş ve istifa etmiştim, Galatasaray kulübü üyeliğinden, Özhan Canaydın döneminde ki, Özhan yakın arkadaşım ve tanıdığım en yürekten Galatasaraylılardandı. Ne var ki işi hiç bilmiyordu. Berbat etti. Ama Lisecilerin kontrolündeki kongre durmadan onu seçiyordu.***Dursun Özbek
Faruk Süren'le "Yükselme Devri" yaşayan ve tarihinin en büyük başarılarına ulaşan Galatasaray, Özhan'la önce duraklama, sonra gerileme devrine girdi. Ünal Aysal döneminde çöküşün ilk izleri ortaya çıktı.
Dursun devrinde ise, çöktü.
Evet.. Çöktü.. Bugün Galatasaray sanal ayakta duran bir kulüp. Açık söylüyorum..
Dışarıdan bir önemli sermaye girişimi olmazsa, kurtulmaz. Banka manka devri geçti artık.. Katarlı mı, Çinli mi, Azeri mi, bir yerden bir büyük sermaye gelecek ve kulüp hisselerinin önemli bir bölümünü alacak ki, Galatasaray yaşayabilsin..
Bu da ayıp değil.. Dünyanın en büyük kulüpleri bu dış sermaye girişimleri ile yaşamıyor mu?. Ayıp, Galatasaray'ı bu duruma düşürenlere..
Onları sakın Ünal, Dursun sanmayın..
Ayıp kulüpten ihraç edilip mahkemeye verilmesi gereken adamları, ibra eden ve yeniden seçmeye hazırlanan Kongre'de.. Aralarında olmaktan utandığım kongrede yani..
Bakın, kulübü "Dışardan sermaye gelmezse çöker" durumuna düşüren ve o kongre tarafından ibra edilen Dursun'a ait bilgiler..
Utanmıyorsa çıksın "Şurası yalan" desin.. İşte mahkeme..
Gideriz..
22 Ekim 2016'da özel olarak Emlak Konut
'a satış yetkisi için olağanüstü Genel Kurul topladı ve dedi ki..
"Riva için 300 milyon dolar, Florya için 200 milyon dolar 'En az' geliri üyelere beyan ve taahhüt ediyorum." Üyeler "Riva ve Florya'yı ayıralım" dediler.. "3. Havaalanı ve Yeşilköy'ün taşınmasıyla Florya'nın değeri daha da artacak, acele etmeyelim" diye de gerekçe gösterdiler: Dursun dinlemedi.
Geçen hafta Emlak Konut tarafından Florya ihalesi yapıldı.
Galatasaray'ın geliri Dursun'un verdiği söz(!)le en az 200 milyon dolar olacakken 57 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yani, 237 milyon lira..
200 milyon dolar yerine 200 milyon lira!. İyi mi?.
Nerdeyse 4 misli kandırmaca..
Peki Riva?..
Riva'da gelir, 670 milyon lira oldu.
Bu da 160 milyon dolar yapar..Oysa taahhüt 300 milyon dolardı.. Riva ve Florya Galatasaray'a en az 500 milyon dolar getirecekken, getire getire 217 (57+160) milyon dolar getirebildi. Verilen sözün, edilen taahhüdün yarısından az.
Riva'dan gelen 670 milyon liranın 508 milyon lirasını, 340 milyona kırdırdı Dursun.. "Banka borçlarını acil kapamazsak, faiz ödemekten batarız" diye bir daha kandırarak, Kongre'yi.. Ama kırdırma işlemi sonunda, banka borçları azalacağına arttı. Çünkü o para transfere harcandı. Kulübe on para etmez bir sürü adam dolduruldu, devasa paralarla..
Dahası..
Aktif Bank'a 10 milyon, Dursun'un kendisine 20 milyon euro borç vardı. Onlara da temlik kondu..
Şimdi durum şu..
Riva ve Florya'nın vaat edilen 500 milyon dolar (2 milyar lira) geliri yerine, şimdi 4 yılda gelecek gelir 3 otuz para.. Üç otuz paraya sattı Dursun, Florya ve Riva'yı.. Üçte ikisi gitti bile o gelirin
..
Galatasaray'ın borç toplamı ise 2 milyar lira düzeyinde.
Hadi çözün bakalım. 2 milyar borç nasıl ödenecek?. Elde satacak mal da kalmadı üstelik.
Dursun, geçen hafta "Alacağıma karşılık" diye 3 tane, toplamı 1 milyon 600 bin liralık fatura yolladı kulübe.. Faiz faturası.
Alacaklarının faiziymiş, yani..
Galatasaray bu faturaları reddetti.
"Aramızda sözleşme yok" dedi kulüp.
Yönetim kurulu kararı da yok faiz ödemesi için..Olsa zaten suç..
Yasalara göre ortağı olmadığınız bir kuruluşa faizle para vermek tefecilik suçu..
Dursun bunun üzerine kulübe sadaka gibi "Bağış makbuzu" yolladı. Alması suç olan faizi kulübe bağışlıyor.. Ne candan Galatasaraylı, bakar mısınız?.
Kulüp onu da kabul etmedi tabii..***
İşte Kongre üyeleri, ibra ettiğiniz ve mayısta tekrar başkan seçmek için hazırlandığınız adamın encamı..
Ama siz gene seçersiniz.
Mali Kongrede, bunlar ve daha neler neler, 10.5 saat anlatıldı. Hem de öyle grafikler, öyle belgeler ve rakamlarla anlatıldı ki, en gerzek adam bile anlardı.
10.5 saat koyun gibi bakmış olmalısınız ki, sonunda gittiniz "Helal Başkan" dediniz..
Kalktı eller.. Haysiyet Divanına ve mahkemeye gönderilmesi gereken adam ibra oldu
. Kürsüye çıkıp yumruk
şov yaptı bir de..
Mayısta da gene başınıza geçecek.. Tıpış tıpış gidip ona oy vereceksiniz çünkü..
Size layık.. Ama Galatasaray'a layık değil.. Aslında sizler layık değilsiniz en başta..
İçim acıyor..