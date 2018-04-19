Nez, adlı artık şöhretini yitirmiş Hatun, kendisini üne kavuşturan ve milyonlar kazanmasını sağlayan adamın oğlunun evine haciz memurları göndermek için çırpınıyormuş.

Haberi dün gazetemde okurken, insanlığımdan utandım.

Bu ülkenin gelmiş geçmiş en güzel kulüplerinden birini, artık alaturka arabeske dönmüş Günay'ı da saymazsak, sonuncusu Q Caz Bar'ı işletiyordu, M. Ali Açılmış. Kulüp, Çırağan Oteli'ndeydi. Sarayın zindan bölümünde..

Harika müzik yapıyordu M.

Ali. Çok da iyi müşterileri vardı.

Bir gün bana telefon etti.

"Yahu mutlak gelmelisin. Nez diye bir kız var. Harika dans ediyor.

Yepyeni bir tarz. Müthiş.." Gittim ki, az bile demiş. Harika üstü bir kız Nez.. Seyre doyamıyorsunuz..

Yazdım.. M. Ali, devamlı çalıştırdı.

Başta bizim gurubun o zaman çıkan fevkalade etkili dergisi Aktüel, röportajlarının çıkmadığı yer kalmadı. Nez müthiş bir üne kavuştu.

Benim de adım çıktı, dedikodulara karıştı. "Nez'i Hıncal meşhur etti" diye..

Uzatmayalım.. Yaz sezonu geldi.

Çırağan'la yaptığı anlaşmaya göre, M.

Ali, kulübü yazları sarayın denize bitişik bahçesine taşıyor..

Her şey hazırlandı. Davetiyeler dağıtıldı. Açılış Nez'le yapılacak..

Tüm İstanbul sosyetesi orda.. Nez ortada yok.. M. Ali telefonla arıyor, cep açılmıyor. Bekle Allah bekle.. Ne Nez var, ne haber..

Şovsuz açıldı kulüp.. İki saatte şov mu bulunur?.

Sonra öğrendik. O devirde ortaya çıkan ve parası ile her şeyi ve herkesi satın almayı deneyen Cem Uzan, Nez'i de ayartmış.

Ayartır. Profesyonelsin. Daha iyi para, daha iyi imkân, gidebilirsin.

Ama giderken İNSAN bir haber verir.

Sadece senin üzerine kurulmuş bir açılışı çökertme hakkın var mı?.

Kendisini yaratan adama bunu yaptı Nez!.

M. Ali tansiyon hastasıydı.

Bir gece düştü ve kaldı. Eşi Esen daha sonra oğlu Mehmet Açılmış ile trafik kazasında öldü. Geriye bir tek küçük Ali Açılmış kaldı. Ali'nin geliri de, anne ve babasından kalan yetim maaşıydı.

Nez işte bu maaşa haciz koydurmuş..

Yetmemiş.. Şimdi Ali'nin ev adresini arıyormuş ki, ordaki üç beş parça eşyayı toplayıp götürsün, haraç mezat sattırsın.

Ali mesaj atmış Nez'e.. "İnsan bunu düşmanına yapmaz. Ne olur maaşımdaki blokeyi kaldır Nez Abla" diye..

Onu Nez yapan, bugün neye sahipse, hepsine sahip olmasını sağlayan adamın yetim oğluna bunu yapana "İnsan" denir mi, denmez mi, siz karar verin sevgili okurlar!.