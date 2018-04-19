Posta'daki (17 Nisan, 1. sayfa) başlığı bu defa ben kullanıyorum, onlar için... O ne güzel fotoğraf seçimi ve ne güzel kullanıştır.

Resimde orta yaşın üzerinde kadınlar var.

Başlarında örtü.. Örtünün üzerinde de mezuniyet kepleri.. Hani diplomayı alınca havaya fırlatırsınız.

Tokat/ Zile'de yaşları 55 ile 70 arasında 14 kadın okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayıp diploma almışlar ve kep giymişler.

Bakar mısınız?. Fotoğraf o..

60 yaşındaki Pembe Köser "Elimde olsa üniversite okurdum. Ama beni okula yollamadılar. 13 yaşında evlendirdiler. Okuyamamak hep içimi yakardı.

Şimdi öğrendim, öyle mutluyum ki" demiş..

Ben de Pembe kardeş.. Ben de..