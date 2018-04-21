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HINCAL ULUÇ
21 Nisan 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Yaşasın Minikler!..

Pazartesi 23 Nisan Çocuk Bayramı..
Millet Meclisi'nin açış gününü çocuklara armağan etti, Büyük Atamız. Dünyada ilk..
O Ata'nın çocukları işte, bu pazar sabahı 11.30'da, Kadıköy'deki Karaköy İskelesi ikinci katında, İstanbul Kitapevi'nde bizi bir müzikal yolculuğa çıkaracaklar.. Klasik Sabahlar Kahve Konserleri'nde 6 flüt, 2 gitar, 8 küçük var.
Ece Say, , Deniz Bendeş, , Ezel İlhan, Selin Kırcı, Dersu Turan, Bulut Gürgeli..
Geçen pazar, İTÜ Devlet Konservatuarı öğrencileri, Selin Yücesoy (Soprano), Gökay Özçalışkan (Tenor/Ut), Ömer Aşçıoğlu (Kemençe) ve Buğrahan Kaya (Tanbur) Üstat Selahattin İçli'den seçmeler sunmuşlardı. Konser kalite olarak zirvedeydi. Ama sanatçılarımız bunu hep yapıyor.. Popüler olanı seslendirmekten ısrarla kaçıyorlar. Alaturka binlerce şarkıya eşlik edecek durumdayım. Benim bile ilk defa duyduğum Şerif İçli'ler çaldılar. Orası pazar sabahı kahve keyfi yapılan yer. Her türlü insan orda. İTÜ Konservatuarı final sınav yeri değil, gençler. Başarının sırrı, yer, zemin ve zamana göre repertuardan geçer. Ne kadar güzel çalar, ne kadar güzel söylerseniz söyleyin
Son iki şarkı, Esmer ona derler ve Zeytin Gözlüm'e kadar, baktım, kahve müşterilerinden onlara dönen tek kişi olmadı.
Oysa tüm kahveyi avuçlarına alabilirlerdi.

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