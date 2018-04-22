Geçen hafta yazdım, Beşiktaş Çarşı'nın simge esnaflarından Kaymak Ustası Pando'nun kaybını.

Okumuş, İsmail Ünal.. Beşiktaş'ın öz çocuğu eski Belediye Başkanı.. Mustafa Sarıgül, bugün görevden alınmış adamını getirmek için ayağını kaydırdı. Beşiktaş bugün kayyumda..

Neyse.. İsmail Başkan ki benim 1980'den beri yaşadığım Beşiktaş'ın en iyi üç başkanından biridir. Ötekiler Ayfer Başkan ve şimdi Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu.

Ünal Başkan bana "Sen kaymaklarını bilirsin. Peki kendisini bilir misin" dedi ve başladı anlatmaya Pando'yu.. Ne güzeldi anlattıkları..

"Senden ricam var Başkan" dedim. "Bunları yaz.. Okurlarım da öğrensin, Beşiktaş'ı, Çarşı'yı ve Pando Usta'yı..

Üç gün sonra bu mail geldi.. Buyrun..

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