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HINCAL ULUÇ
22 Nisan 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pazar Neşesi

Adam barda oturmuş gazetesini okuyordu. Biri omzuna dokundu. Bir adam...
"Affedersiniz Bayım" dedi.. "Siz Bayan Appleseed'i tanıyor musunuz?.
Adam cebinden telefonunu çıkardı. Tıkladı..
"A..A.. A... .. Bayan Appleseed'i tanıyorum.." Telefonu cebine koydu. Tekrar gazetesine döndü ki, adam bir daha omzuna dokundu.
"Affedersiniz Bayım, siz Bayan Appleseed'le yattınız mı?.
Adam tekrar cebini çıkardı..
"Y.. Y.. Y.. Evet.. Ben Bayan Appleseed ile yattım.." Cebini tekrar yerine koyuyordu ki, adam omzuna bir daha dokundu.
"Affedersiniz Bayım.. Ben Bay Appleseed'im ve fena halde hayal kırıklığı içindeyim.."
Adam cebine bir daha davrandı..
"H.. H.. H.. Ben de Bayım.. Ben de hayal kırıklığına uğramışımtım!.."

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