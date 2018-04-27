Fatih (Altaylı) geçen gün ne güzel yazmıştı.

"Murat Bardakçı da, Ertuğrul Özkök de senin en yakın arkadaşların, ama en çok da onlarla takışıyorsun" diyenlere "Çünkü bu âlemde adam gibi tartışabildiklerimin başında geliyor bu ikisi" diye cevap verirmiş.

Fatih kadar olmasa da, Murat benim de ahbaplarımdan. Üstelik keyifle okuduğum yazarlardan. Ben de çok severim "Adam gibi" tartışmayı. Hadi top bende..

Murat "Osmanlı saraylarında Japonca konuşulurdu" diye fevkalade neşeli bir hiciv kaleme almış geçen gün. Kemal Kılıçdaroğlu "Osmanlı sarayında Farsça konuşulurdu" demiş ya.. Onunla ince ince de değil, kalın kalın dalga geçiyor.. "Farsça değil, Japonca" diye..

Eh, rahmetli babam sayesinde benim de biraz mürekkep yalamışlığım var bu konularda.

Yarım yamalak ezberimde kalan iki Saray Japoncası şiirin doğrusunu buldum.

Birincisi Fatih Sultan Mehmet tarafından yazılmış. Şairdi Sultan Fatih.. "Avni" mahlasıyla (Şiirlerinde kullandığı isim) o kadar çok şiir yazmıştı ki, Avni Divanı olmuştu sonunda..

İşte Avni Divanı'ndaki ilk şiir.. Tabii Japonca..

Yüzüñ meh-i 'îd ü ser-i zülfüñ şeb-i

Esrâ Gamzeñ yed-i Mûsâ leb-i lâ'lüñ dem-i 'Îsâ

Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ saña virüpdür

Mânî-i cihân yazmadı tasvîrüñe hem-tâ

Alnuñ kamerine yüzüñ ayına müşâbih

Bunca göz ile görmedi bu çarh-ı muallâ

Şol câm ki nûş eylemişem bezm-i gamuñda

Bir sâde habâbıdur anuñ künbed-i hadrâ '

Avnî señi medh eyledi çün tarz-ı gazelde

Matla' dedi yüzüñe vü ağzuña mu'ammâ.

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Valla ben Japonca bilmediğim için çeviremedim. O işi Murat yapsın. Arayın sorun.Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm u nengTâ-key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bîdirengAn ol güni ki âhır olup nevbahâr-ı ömrBerg-i hazâna dönse gerek rûy-ı lâle rengÂhır mekânun olsa gerek cur'a gibi hâkDevrân elinde irse gerek cam-ı ayşa sengİnsan odur ki âyine-veş kalbi sâf olaSînende neyler âdem isen kînei pelengİbret gözünde niceye dek gaflet uyhusuYetmez mi sana vâkıa-i şâh-ı şîr-çengOl şehsuvâr-ı mülk-i sa'âdet ki rahşınaCevlân deminde arsa-i âlem gelürdi tengBaş eğdi âb-ı tîgine küffâr-ı EngürüsŞemşîri gevherini pesend eyledi FirengYüz yere koydı lutf ile gülberg-i ter gibiSanduka saldı hâzin-i devrân güher gibi.Şimdi bu şiirler hep saray Japoncasıyla yazılmış sahiden.. Fatih sarayda Japonca konuşmasa, o dilde nasıl şiir yazabilirdi ki?.Demek Murat "Sarayda Japonca konuşulurdu" derken haklı.Sarayda Japonca konuşulurken, Anadolu'da insanlar nece konuşuyordu diye sorarsanız, gene şiirle örnek veririm.Avni, yani Fatih'le çağdaş, yani ayni yıllarda yaşamış.. Buyrun..Bir kaz aldım ben karıdanBoynu da uzun borudanKırk abdal kanın kurudanKırk gün oldu kaynadırım kaynamazSekizimiz odun çekerDokuzumuz ateş yakarKaz kaldırmış başın bakarKırk gün oldu kaynadırım kaynamazKaza verdik birkaç akçaEti kemiğinden pekçeNe kazan kaldı ne kepçeKırk gün oldu kaynadırım kaynamazKaz değilmiş be bu azmışKırk yıl kaf dağını gezmişKanadın kuyruğun düzmüşKırk gün oldu kaynadırım kaynamazKazı koyduk bir ocağaUçtu gitti bir bucağaBu ne haldir hacı ağaKırk gün oldu kaynadırım kaynamazKazımın kanadı selkiDişi koyun emmiş tilkiNuh Nebi'den kalmış belkiKırk gün oldu kaynadırım kaynamazKazımın kanadı sarıKemiği etinden iriSağlık ile satma karıKırk gün oldu kaynadırım kaynamazKazımın kanadı alaVar yürü git güle güleBaşımıza kalma belaKırk gün oldu kaynadırım kaynamazSuyuna biz saldık bulgurBulgur Allah deyü kalgırBe yarenler bu ne haldirKırk gün oldu kaynadırım kaynamazKaygusuz Abdal n'idelimAhd ile vefa güdelimKaldırıp postu gidelimKırk gün oldu kaynadırım kaynamaz