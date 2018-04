Tek bayrak asılmamış, bomboş Beşiktaş cadde ve sokaklarından geçip gazeteye geldiğimde duyduğum hüznü yazmıştım size, salı günü..

En büyük bayramı nasıl unuttuğumuzu, "Ulusal" coşkumuzu nasıl kaybettiğimizi yazmıştım.. Akşam üzeri eve döndüm.. Gazete ve dergileri başucuma koydum.

Okumama eşlik etsin diye TRT Müzik kanalını açtım. Artık şişirme, artık tekrar, artık yapımcının kişisel tercihlerine göre bol torpilli programlar yapıyorlar ama, sonunda fon müziği..

Birden.. Birden muhteşem bir bayram başladı ekranda.. Elimdeki gazeteyi fırlatıp tam ekranın karşısına oturdum..

CSO.. Yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası.. Dünyanın en eski senfonisi bu. II. Mahmut "Müzika-i Hümayun" diye kurmuş.

Daha Cumhuriyet bile kurulmadan Mustafa Kemal, o zaman başkent bile olmayan Ankara'ya taşımış. Her üyeye ayrıca "Hocalık" görevi verip, "Musiki Muallim Mektebi" açmış, ahşap bir binada.. Geleceğin konservatuarı yani. Ve o Muzika-i Hümayun dönüşmüş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na..

Bir yanda Kurtuluş Savaşı devam ediyor. Öte yanda geleceğin sanatçıları yetişiyor.. Ayni anda..

Ayni günlerde.. Çünkü Mustafa Kemal "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" diyen adam. Savaş ayrı, Sanat ayrı devam edecek, Türk Milleti olacaksak..

Türk Milleti kalacaksak..





İşte bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 23 Nisan günü Özel bir Çocuk Bayramı Konseri veriyor..

Ama nasıl özel?. Ama nasıl güzel!.

CSO'ya 1500 çocuk eşlik ediyor..

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Ortaokulu Çocuk Korosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Türkiye Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu..

Ankara'nın pek çok okulundan öğrencilerin katılımıyla oluşan koro.. Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi Korosu..

Ankara Devlet Opera ve Balesinin Çocuk Bale Grubu da orda.. Yüzden fazla çocuk balerin..

Nasıl muhteşem bir program yapmışlar.. Benim çocukluğumdan kalma, çocuk şarkı ve türküleri..

23 Nisan marşları.. Muammer Sun teğmenim (Askerde teğmenimdi.), Yalçın Tura Usta'nın özel beste ve düzenlemeleri..

Klasik Batı Müziğinden en popüler eserler.. Brahms'ın Macar Dansları.. Bizet'nin Carmen Üvertürü..

Strauss'un Radetzky Marşı..

Koro nasıl coşkuyla söylüyor.. Yakın çekimde görürken gözlerim yaşarıyor. Bandırma Birinci İlkokul birinci sınıf öğrencisi Hıncal'ın "23 Nisan'da bu Türk ulusu" diye haykırırken kısılan sesi aklıma geliyor. Çok sesli kanon olarak söylüyorduk marşı.

İlk okul birde kanon söylüyorduk.. Düşünün..

Sahnede 100 balerin dans ederken, gene o okulun bahçesinde hayatımın ilk dansını hatırlıyorum bu defa..

İlk öğrendiğim danstı el ele tutuşarak bütün okulun birlikte yaptığı rond..

Muhteşem Konser.. Muhteşem.. Beni çocukluğuma götürüyor.. Beni özlediğim Bayramıma kavuşturuyor. Beni coşturuyor..

Beni coşkudan, mutluluktan ağlatıyor..

Atamın Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar burda işte..Bu çocuklar varken, gelecek pırıl pırıl olmaz mı?. Benim Cumhuriyetim işte bu!.

Şef Cem'i Cem Deliorman "Bu marşı şimdi 1500 kişilik koromuzla değil, tüm salon söyleyeceğiz" diyor, finalde..

5 bin kişi ayakta, spor salonunda..

5 bin kişi haykırıyor..

"Türk'üz, cumhuriyetin Göğsümüz tunç siperi..

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri.." Onuncu Yıl Marşı bu kadar yürekten, bu kadar coşkuyla söylendi mi acaba..

Ve çocuklar, biz büyüklere, adeta talimat vererek, adeta "Yeter" diyerek konseri bitiriyorlar, son şarkılarıyla..

Onların bizden dilekleri bunlar..

Her satırını on defa dinlemeli, ezberlemeli ve uygulamalıyız..

Her satırını..

Çünkü bizden nasıl bir dünya istediklerini söylüyorlar.

"O dünyayı bize verin ki, çocukluğumuzu yaşayalım" diyorlar..

Okuyun ve söyleyin.. Haksızlar mı?.

Okuyun ve düşünün, o çocuklara bu dünyayı vermek için ne yapıyoruz?.

"Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir vatan bırakın biz çocuklara Islanmış olmasın göz yaşlarıyla.

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara.

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir barış bırakın biz çocuklara

Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya.

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne sevgili dünya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar."

(TRT Müzik bu konseri başından sonuna yeniden ve tekrar tekrar yayınlamalı. Özellikle bir pazar sabahına koymalı ki, anneler, babalar, dedeler, nineler, çocuklarla birlikte seyretsinler..)