Pazar günü bilim sayfamızda Dr.

Enis Doko, Stephen Hawking'in "Uzaylıların varlığımızı keşfetmesi, sonumuz olabilir" fikrine itiraz ediyor "Uzaylıların Dünya'yı işgal etme fikri çok inandırıcı değil" diyordu. Yarım gazete sayfası tutan yazısında da, fikrinin gerekçelerini açıklıyordu..

Hepsi çok makul, hepsi çok mantıklı gerekçeler.

Amma velakin "Bu makul, mantıklı" deyişimiz, Sokrat Mantığına göre kurulu kafamızda geçerli.. Hele Kuantum Mekaniğine göre, bizim gördüğümüz, bildiğimiz, "Sonsuz" dediğimiz evren tek de değil.. 10 üzeri 26 bizimki gibi evren var. 10'un yanında 26 sıfır için bir sayıyı matematikçiler henüz koymadı. O kadar büyük.

Bizim evrende milyarla milyarla, milyar (Kaç tekrar bilmem) gezegen, yıldız var. 10 üzeri 26 evrende kaç tane var, hesaplamaya kalkmayın ki, aklınız durmasın!.

O zaman bizden milyar yıl daha uygar kaç milyar dünya var olabilir?.

Peki bunların hepsinde Sokrat'ın, Newton'un geçerli olması şart mı?.

Galileo'ya bile ters düşüp, "Düz dünya var" diyemez miyiz?.

Newton Yasalarının geçerli olmadığı, Sokrat'ın hiç yaşamadığı bir "Dünya" olamaz mı?. Darwin'e bile uymayan yaratıklar varsa, Uzay dediğimiz ve daha zerresini bilmediğimiz evren kere evrenlerde?

Ben Hawking'den yanayım, Doktor!.

Kendi kendimize yaşayalım, bu dünya biterse civarda taşınacak bir yeni dünya bulalım, yeter!.