Dün Dilek Yaman kardeşimi eleştirmiştim "Bu nasıl özel haber. Haber bile değil" demiştim. Bir sürü unsuru eksik bırakıp tek taraflı yazdığı için.

Benim yazımın çıktığı gazetenin eki Günaydın'da gene "Dilek Yaman" imzalı bir haber vardı.

Birinci sayfa tepeden anonslu.. Üçüncü sayfa boydan boya..

Minik bebeğine kemoterapi yaptırmayan anne Ceren Hindistan'ın haberi..

Ama bu defa nasıl "Haber" inanmazsınız..

İletişim Okullarına "Örnek" diye dağıtılır, öyle...

Ceren konuşmuş. Boşandığı "Baba" konuşmuş.

Ceren'i şikayet eden hastane doktorları konuşmuş. Tarafsız uzman doktorlar konuşmuş.

Tarafların hukukçuları konuşmuş. Özel, tıbbi, hukuki her sorunun yanıtı var.

"Özel haber böyle olur" diyor Dilek!.

O zaman Sevgili Kardeşime sorayım.

Neşe haberi niye öyle değildi?.