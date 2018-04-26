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HINCAL ULUÇ
26 Nisan 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Umurumda mı?.

Bu satırları yazarken kafamı kaldırdım.
Ekranda saat var.. 11.17!.
yarın spora da değil, birinci sayfalara manşet olacak bir karar alacak. Ne karar alırsa alsın, kıyamet de kopacak. En azından bir taraf kıyameti koparacak..
Zerre umurumda değil.. Yazımı bitirip çıkacağım. Çünkü o karar, beklenmeye ve üzerine yorum yapılmaya değmez.
Geçin o kararı. 'nı kim alacak, o da umurumda değil.
Dahası.. Bu pazar ligin kilit maçlarından biri, bir derbi var.
İnanın o da umurumda değil..
Çünkü kimin şampiyon olacağı da inanın umurumda değil.
Yöneticisi, hakemi, futbolcusu ve teşkilatı ile futbolu öyle kirlettik ki, ne bir spor yorumcusu, ne de bir Galatasaraylı olarak, hiçbiri umurumda değil artık..
Sporun, Sporseverliğin ve Sportmenliğin "S"i kalmadı ortada..
Niye umurumda olsun ki?.

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