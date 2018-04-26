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HINCAL ULUÇ
26 Nisan 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bir Kerem ki!.

Sevgili Kardeşim gene müthiş bir albüm yapmış..
İnanın on günler boyu dinledim.. Hele uzun yollarda nasıl keyif, nasıl huzur veriyor insana..
Kerem müthiş bir piyanist ve besteci..
"Yaşadığımız hayat sürprizlerle doludur.
Neyin, ne zaman, nasıl olacağını bilemeyiz. Olunca görürüz. İşte bu 'Yaşanan olaylar' bana müzik yazdırır" demiş, albümün sunumunda..
Yazdığı müzik "After the Hurricane!." Albümün adı..
Hurricane, kasırga demek. Hani şu Porto Rico'dan girip, Teksas'tan çıkan ve önüne gelen her şeyi dümdüz eden kasırga.. Kerem, bu dahil, albümdeki dört parçasını eşi Deniz Kurt Görsev'e ithaf etmiş.
Albümde sekiz beste var, ama "Kasırgadan Sonra" büyüleyici..
Beni büyüledi en azından..
Albümü "Kuartet" olarak seslendirmiş Kerem.. Terrel Stafford trompet, Peter Washington, kontrbas ve Ferit Odman davul..
Teşekkürler Kerem!.

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