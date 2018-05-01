Bugün 1 Mayıs!..

Bahar Bayramı..

Biz çocukken öyleydi..

Öyle de güzel olurdu ki, benim için hep öyle kaldı..

Kilis'te, Karataş Tepesinin etekleri piknik yeriydi şirin kasabamızın.

1 Mayıs'ta hemen herkes o tepenin eteklerine dökülürdü. Tabii biz de..

Anneannemin hazırladığı nefis zeytinyağlı dolmalar, haşlanmış yumurtalar, mis gibi mahlep kokan peynirler..

Ailenin bahçelerinden gelen taptaze sebze, meyveler.. Dayımların yaktığı mangallar..

Güneş batana kadar oynayan biz çocuklar..

Beraber oynamak.. Yiyecekleri paylaşmak, takas etmek ne güzel olurdu..

Yahudisi, Ermenisi, Rumu, Kürdü, Arabı her tür insan yaşardı Kilis'te.. Mahalleleri ayrı, mezarlıkları ayrıydı ama, işte o 1 Mayıs'ta hepimiz bir, beraber olurduk. Birlikte eğlenme..

Birlikte şarkılar söyleme.. Birlikte oynama..

Ne güzel günlerdi o zamanlar..

Ne güzel bayramdı 1 Mayıs!.. Ülkeye Bahar gelirdi, her yönüyle "Bahar havası" dolardı içimize..

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