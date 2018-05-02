Bayram sabahı bomboş yollardan geçip gazeteye geldim..

Kafamda üç isim var.. Onları yazacağım..

Bana bu ülkenin insanı olma gururu yaşatan üç isim.. Bahar Bayramı sabahı büyük umutlarla uyanmamı, gururla gazeteye koşmamı sağlayan üç isim.. Üç kahraman!.

Taner Çebi!. Duru Önhon.. İdil Olğar!.

Taner Çebi itfaiyeci şehidimiz.

Pazartesi öğleden sonra toprağa verdik.. Muhteşem bir adam..

Kaç yangından kaç kişiyi hangi koşullarda kurtardı?. Amerika'da olsa hayatı film olmuştu.

Taner'in son gittiği yangın Sultan Ahmet'te bir otel oldu. Dumanlara boğulmuş otele dalıp üç Fransız'ı, hayatında görmediği, bir daha da görmeyeceği üç yabancıyı kucaklayıp çıkarıyor. Dördüncüyü kurtarmak için tekrar dalıyor. Bu sırada dumandan boğulmasını önleyecek maskesi düşüyor. Yapacağı iki şey var.

Kendini dışarı atmak, ya da ölümcül riski göze alıp, üç adım ötede yerde yatan dördüncü turisti de kurtarmak!.

Taner ikinciyi tercih ediyor. Öldürücü karbon monoksit gazını maskesiz teneffüs ederek o dördüncüyü de kucaklıyor ve dışarı çıkarıyor, ama biraz sonra fenalaşıyor. Hastaneye kaldırıyorlar.. O kadar çok karbon monoksit yutmuş ki, kurtaramıyorlar.

Taner'in yaptığını "Görev aşkı" ile izah etmek mümkün değil..

O insan!. Yaptığı, canı pahasına "İnsanlık!." İşte benim kahramanım bu!.

Taner Çebi, bu ülkenin isimsiz kahramanlarından aslında..

Van Depreminde o.. Hayatlar kurtarmış..

Soma, Çaycuma Maden Facialarında o.. Hayatlar kurtarmış. Makedonya, Nepal, Bosna sel felaketlerinde o.. Hayatlar kurtarmış..

Bu hayat film olmaz mı?.

Ülkeler olmayan kahramanlar yaratırlar, "Bir millet yaratmak" için.. Biz olanın kıymetini bilmiyoruz..

Taner'in cenazesinde, İstanbul Belediye Başkanı var sadece.. İtfaiye ona bağlı ya.. Görev icabı gitmiş işte..

Başka?.

Vali bile yok.. Haber kanalları doğru dürüst yayınlama gereği duymadılar cenaze törenini..

Ana haberler geçiştirdi..

***