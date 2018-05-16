"Şimdi Trump'a kızıp (Gel de kızma.. Durup dururken İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıyıp orada yeni karışıklıkları, yeni ölümleri tetiklemek ne oluyor) İngilizceyi, Esad'a kızıp Arapçayı da mı yasaklayalım yani?."

Pazartesi sabahı saat 10 sularıydı bu satırları yazdığımda. O saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'deki Büyük Elçiliğini Kudüs'e taşıyordu.

Ben o hamlenin "Yeni ölümleri tetiklemek olduğunu" biliyordum da, başta CIA bütün sivil, askeri istihbaratı elinde tutan Trump bilmiyor muydu?.

Tabii biliyordu ve bile bile yaptı..

Akşam üzeri, onlarca Filistinli'nin öldüğü, yüzlercesinin de yaralandığı haberi gelince, kim bilir nasıl zil takıp oynadığını kim bilir nasıl "Başardım" çığlıkları attığını da kolayca tahmin ediyorum..

Peki niye yaptı, Trump bu çılgınlığı bile bile?.

Poposunu kurtarmak için.. Aslında popo değil, "g" ile başlayan sözcüğü kullanmak isterdim, Amerikalıların o "Ass"li en büyük küfürlerinden gelerek..

Aynen öyle.. Kendi poposu için dünyayı ateşe verebilecek bir hamleyi göze aldı.

Çünkü o popo fena halde sıkışmıştı, içerde.. Başkanlıktan alınmakla kalmayacak, hatta yargılanıp hapislere düşecek ve Nixon'dan beter olacaktı.

Çünkü seçim döneminde haksız kazançlar elde ederek kampanyasında kullandığı ortaya çıkmıştı. En yakın çalışma arkadaşları verdikleri ifadelerde Trump'ı çok kötü duruma düşürmüşlerdi.

Bilgisayarla oylama yapılan eyaletlerde Putin'in emrindeki Rus Hackerlerin, o bilgisayarlarla oynadıkları da anlaşılmıştı.

Özel hayatı da deşifre olmuş, pek çok kadınla tacize varan ilişkileri televizyon şovlarında konuşulmaya, eskort kadınlar Trumplı gecelerini anlatmaya başlamışlardı. Trump'ın bunları susturmak için rüşvet verdiği de kesinleşmişti.

Trump hem suçlu duruma düşmüş, hem de kişisel itibarını yitirmişti.

Savcılık ve Kongre soruşturması son aşamadaydı. Trump tepe taklak gidiyordu ki, bu "Katliam"ı buldu ve sadece Amerika'nın değil dünyanın gündemini değiştirdi.

Filistinliler onlarca ölür, yüzlerce yaralanırken, sadece Amerika değil, bütün dünya Kudüs'ü konuşmaya başladı.

Trump poposunu şimdilik kurtarmış görünüyor. En azından zaman kazandığı kesin.. Ama hepsi o.. Amerikan kamuoyu Trump'tan nefret ediyor çünkü. Hakkında en ağır eleştiriler yazılıyor söyleniyor. Tüm komedyenler laflarına Trump'ı hem de nasıl aşağılayan şakalarla başlıyorlar. Talk şovlarına katılan konukları da, Trump'ı eleştirdiklerinde salon alkışlara boğuluyor.

Trump'ın sonu şimdi daha da kötü olacak..

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