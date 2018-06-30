Sahipsiz Bodrum giderek dağ başına dönüyor. Olay yörenin 1 nolu eğlence bölgesinde.. Yani en çok güvenlikçi orda olmalı, mantıken. Dört kişi bir bar basıyor ve tarıyorlar.

Takvim'de okudum. Büyük olasılıkla, mafya hesaplaşmasıymış. Hedef olan mekan sahibi seçilerek öldürülmüş..

Tek suçu yanlış zamanda yanlış yerde olmak olan bir genç kız ise rastgele sıkılan kurşunlarla hayatını kaybetmiş..

Takvim'in haberinde ilgimi çeken bir not var.. Beşiktaş'tan ahlak dışı hareketi nedeniyle kovulan ama, Türkiye'de kalan Pascal Nouma, öldürülen genç kızın masasındaymış. Ama olaydan 5 dakika önce kızı bırakıp gitmiş.

Benim merak ettiğimi, Bodrum Emniyeti de merak ediyordur sanırım!.