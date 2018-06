Ben, yazları denize ve kuma değil, gecelere giderim, bilirsiniz.

Adam gibi festival yaparlarken Aspendos'ta, Antalya olurdu yolum..

Aspendos'u piç ettiler bıraktım.

Bodrum Kalesinde Bale, Turgut Reis'te harika müzik festivalleri başlayınca, Bodrum'a döndü istikamet..

Onları da şişirmeye başladılar. Bodrum'u da kestim geçen yıl..

Bu yaz Aspendos da, Bodrum Kale de iyi olacakmış..

Ama nerdeyse temmuz hala program açıklanmadı..

Gel de tatil programı yap bakalım..

Neyse.. Yolu Bodrum'a ve Marmaris'e düşenler için birer gecelik en azından tavsiyelerim var..

Bodrum'da Gümüşlük'te deniz kenarında plaj kulübü gibi, Jazz Cafe var. Orada bir gece geçirmiştim, sahildeki şezlonguma uzanmış.

Karşımdaki sahnede Serdar (Şensezgin), gitarı eşliğinde her telden, her dilden ve herkes için söylüyordu. Dört saat falan dinlemiştik, güneşi doğurtur gibi..

Şimdi Serdar o yerin başına geçmiş, eşi Ece'yle birlikte..

Salı ve Cuma giderseniz, Serdar saat onda başlıyor..

Misafirler istedikçe de çalıyor.

Ona göre değil, sizlere göre bitiyor gece..

Cumartesi geceleri, benim en sevdiğim Sam var.. En neşeli, en eğlendiren, en coşturan Şehnaz Sam.. Söylediği kulübe bastonla gidecek kadar sakat kardeşim Kemal'e bile rock and roll yaptırmıştı.

Perşembe geceleri Jazz..

Neşet Ruacan ve gurubu..

Pazartesi geceleri ise Ercüment Vural'la Brazil..

Marmaris'te ise, İstanbul'un biricik Frankie'si açıldı bu yaz.. Kaya Demirer Kardeşim bu işleri çok iyi bilir.

Port Frankie, Marmaris Martı Marina'daki Hemithea Otel'in içinde açılmış restoran kulüp..

Sloganına bakar mısınız?.

"Aşk alçak sesle, yemek kısık ateşte konuşur..".

Açılışı piyanist Burçin Büke eşliğinde Güvenç Dağüstün yapmış..

Programın adı "Siyah Beyaz Şarkılar.." Niye siyah beyaz?. Frank Sinatra'dan Tanju Okan'a kadar söylüyor Güvenç..

Yani Televizyonun siyah beyaz olduğu günlerden..

Siyah Beyaz şarkılar şimdi pazartesi geceleri İstanbul Frankie'de.

Marmaris geceleri 5, 6, 7 ve de 19, 20, 21 Temmuz...

***

Geçen pazartesi İstanbul Frankie'ye ailecek gittik..Nasıl keyifli, nasıl lezzetli bir gece yaşattılar bize Burçin ve Güvenç..Bir harika "My Way'le girdiler.. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe neler söylediler..Hele o benim Muhteşem Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım"da Burçin bir piyano solo yaptı.. Onunla da kalmadı. Beni fevkalade şımartarak "Hıncal ağbim için" dedi ve tek başına bir Albeniz/ Asturias çaldı ki..