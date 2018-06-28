Muharrem İnce, yenilgiyi erken saatlerde kabul etmişti. Hem de, partisinin sözcüsü Bülent Tezcan, hiçbir mantığa sığmaz gerekçelerle tahriklerde ısrarla ve inatla devam ederken.

İnce bu tavrını sonuna dek sürdürdü. Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kutladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm millete seslenip, "Hepinizin Başkanı olacağım. Bundan sonrası dostluk, kardeşlik ve birlik olacaktır" dedi.

Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ı, aylar sonra ilk defa kendisine çok yakışan gülümsemesi içinde gördüm ekranda.

İnce'nin yaklaşımını kutladı. O da "Artık Birlik, beraberlik ve kardeşlik" söylemine katıldı.

Ulusumuzun uzun zamandır özlemle beklediği tavırdı bu.. Gülümseyen yüzler ve kardeşlik, fikirler ne kadar ayrı olursa olsun, kardeşlik içeren sözler..

"İşte Türkiye, gerçekten Yeni Türkiye oluyor" dedim içimden, milyonlar gibi..

Sonra "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış" gibisinden Kemal Kılıçdaroğlu denen zat ortaya çıktı.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan Muharrem İnce'yi bitirdi. Efendim Erdoğan şuymuş da, buymuş da.. Öyle birisi kutlanmazmış da..

Peki ona oy veren bu ülkenin yüzde 52'si ne?. Ona oy veren milyonlar bu ülkenin vatandaşı olarak hiç değilse demokratik saygıyı hak etmiyorlar mı?.

Ulusun tümünün "Artık dostça, kardeşçe demokratik mücadele umutları"nı yok etme hakkını nerden buluyorsun?.

Saçmaları devam etti..

"Bu seçimin tek mağlubu Ak Parti'dir" bile dedi.. İkinci mağlubu da Muharrem İnce olarak ilan etti.

Onu dinlerken şaşkına döndüm..

"Ne istiyorsun sen Kılıçdaroğlu" diye bağırırdım, o salonda olsaydım..

"Ne istiyorsun sen?. Kavga mı?. Durmadan kavga mı?. Asık suratlar, küfürler mi?. Zaten iç ve dış terörle 40 yıldır savaşan ülkemde bir de siyasi terör doğsun da sokak kavgaları mı başlasın?.. Bu nasıl demokrasi anlayışıdır?. Demokrasi ile kavga, ille gırtlaklaşmak mıdır?. "

Kaybede ede başı dönmüş liderin bu defa artık istifa edeceğini ve CHP'ye yeni bir hareket getiren İnce'ye fırsat vereceğini sananlar fena halde yanıldılar.

Kılıçdaroğlu kendi gözünün hem de nasıl "Küçük olsun benim olsun" makamında olduğunu unutarak "Bizim partimizde makam meraklılarına yer yok" dedi. Yeni Başkanı seçecek Kurultay'ı değil, Kılıçdaroğlu muhaliflerini (Ki aralarında bölgesinde CHP'ye yıllar sonra ilk defa milletvekilliği getirenler var) ihraç etmek üzere Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırdı.

"Demokrasi el kaldır, el indir rejimi değildir" diyen Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki "CHP Usulü Demokrasi"yi bugün göreceğiz.

Bu arada, İnce'ye yönelik sitem ve eleştirilerin de altına imza atıyorum.

TRT muhabirlerini toplantısından çıkarması, İsmail Küçükkaya'ya, "Gazetecilik, sadece Gazetecilik yapan" İsmail Küçükkaya'ya tavrı iki muhteşem gaftı. Ona hiç yakışmadı.

TRT muhabirleri Fox Haber Sunucusuna bunu yapanların "Fikir Özgürlüğü" üzerinde konuşma ve eleştiri hakkı olur mu, Sayın İnce?.

TRT muhabirlerinden özür dilediniz. İsmail'den de dileyin, fazla gecikmeden!.

"Gazeteciden dost olmaz" lafınız çirkin bir benzetmeydi. Ayıdan post'u hatırlatan.. Yakıştı mı?.

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Bu yazımı, bir seçim sonrası daha Sezen'in en muhteşem şarkılarından biriyle tüm ulusa ezberlettiği Mevlana deyişi ile kapıyorum.. Ama bu defa, yeni Anayasası, yeni sistemi ile gerçekten Yeni Türkiye başlarken söylüyorum.."Dünle beraberGitti cancağızımŞimdi yeni şeylerSöylemek lazımNe kadar söz varsaDüne aitŞimdi yeni şeylerSöylemek lazım.."Ülke yönetiminde sorumluluk sahibi olanlar!.Siz millete, güler yüz, tatlı söz, "Barış, Birlik Kardeşlik" isteyen millete karşı sorumlusunuz. Tahriklere kapılıp, harika başlangıcınızdan vazgeçmeyin. Seçim sonrası anında ilan ettiğiniz yoldan yürümeye devam edin..Kem söz sahibine aittir, unutmayın..