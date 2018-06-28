Karaköy meydanı ile Haliç kıyı yolunun birleştiği köşede bir teras ve o terasta bir restoran/ bar var.. Endam orası işte..

Bu ülkede "Müzik" deyince tepe listemdedir yıllardır, Aşkın Arsunan ve gurubu..

Endam ufak bir yer. Aşkın da gurubu ufaltmış. Piyanoda o, basta Aycan Hoca ve solist Duygu tabii.. Davulda da bir yeni.. Batu..

Kemaller, yeğenler ailecek gittik.. Nerdeyse üç yaş gurubu.. Üç kuşak da bayıldık.. Anlayın yaptıkları müziği..

Nasıl duyguyla, coşkuyla, nasıl içten müzik yapıyorlar.. Harika da bir repertuar, yerlisi yabancısıyla..

Başta Duygu'nun o efsane Uzun İnce Bir Yoldayım'ı olmak üzere..

Aşkın, veda etmeden önce, çok sevdiğim caz parçası Norveç'in Fiyordları'nı seslendirir, yıllardır.. Saksafon da üfler..

"Bu gece saksafon yok ama gene de bir deneyeceğiz" dedi, Aşkın.. Klavyesi ve Duygu'nun vokaliyle bir üfleme sesi yarattılar ki, Garbarek'e, olmaz böyle şey!.

Aşkın ve arkadaşları her cuma Endam'dalar..