Demokrasi kazandı.. Yüzde 87 gibi bir çoğunlukla sandık başına koşan Milletim kazandı.. Bu Millet, Demokrasi'ye bağlılığını öyle çarpıcı, öyle vurucu şekilde gösterdi ki.

"Bundan böyle bu ülkeyi yönetecekleri hep, her zaman, daima sandık belirleyecek, sandıkla gelenler ancak ve ancak sandıkla gideceklerdir" demektir bu..

Bundan böyle yönetimi sandık dışında bir yolla değiştirmeyi en sapık düşünenler bile akıllarının ucundan geçiremeyeceklerdir. Bu ülkenin geleceğinde artık 15 Temmuzlar olmayacaktır.

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Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan kazandı... Seçimöncesi sosyal medya yoluyla çıkarılmaya çalışılanşüpheler ve şaibelere tokat gibi gelen bir seçimgünü yaşadık. Alınan önlemler sayesinde, en azolaylı seçim oldu 24 Haziran. Bu milletin paramparçabölündüğünü düşünenler, sandık önlerindekibirliği, beraberliği ve Demokrasi'ye inancıgördüler. Sonuçlarının en hızla alındığı bir seçimyaşadık ayni zamanda.. Sabahlara kadar ekranbaşında beklemeye alışmıştık.. Bu defa saat onolmadan neyin ne olduğu, açılan ve sayılan sandıksayısı ile ortaya çıktı. Ben mesela, 10.30'tabizde toplanan konukları uğurladım ve 11'deyatağa girdim.Yarınki Recep Tayyip Erdoğan kazandı.. Türkiye Cumhuriyeti'ne yepyeni bir rejim getiren Yeni Anayasa'nın Yeni Türkiyesi'nin ilk Başkanı açık oy farkı ile Erdoğan oldu.Erdoğan gerçekten en karizmatik liderdi, adaylar arasında..Kasımpaşa'nın bir fakir mahallesinde, kıt kanaat geçinen bir ailenin, köşede bucakta kalmış bir devlet lisesinde okuyan gencinin bugün böyle bir seçimi, bu farkla kazanmasını iyi düşünmenize bile gerek yok.... Bugünedek Amerika'nın dümen suyundançıkmaz, Avrupa ile hep alttanalarak geçinmeye çalışırdık. Erdoğan hem de nasıl kafa tutan bir lider oldu.. Hem Amerika'ya.. Hem de açık seçik bir Hıristiyan örgütü olduğu için Türkiye'yi almamaya kararlı olduğu halde, oynak siyaset güden Avrupa Birliği'ne, hak ettiği yanıtı veren "Cehenneme kadar yolunuz var. Almazsanız almayın" diyen lider.. Yüzünü Doğu'ya dönüp, tarihin en büyük ilk ekonomisi İpek Yolu'nun yeniden hem de hem kara, hem demir yolu olarak kurulmasını sağlayan lider.Bunlar lider vasıflı bir insanın alacağı kararlardı. Birbiri ardına aldıkça da Karizması yükseldi.Muharrem İnce, "81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım" demişti. "81 milyona teşekkür ederim" diyen Recep Tayyip Erdoğan oldu. Balkon Konuşmasının en anlamlı, en altı çizilmesi gereken cümlesi buydu.Muharrem İnce de kazananlar arasındaydı. Yıllardan beri CHP'nin sıkıntısı "Lider" yokluğuydu. İnce, kampanya boyunca "Aranan lider bulunmuştur" işareti verdi. Şimdi CHP'de beklenen, girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi..Seçimin "Sürpriz Kazanan"ı Devlet Bahçeli oldu. Hele "İyi Parti" bölünmesi ve Akşener çıkışından sonra "Yüzde beşlerde kalır" denen MHP, İttifaksız da Meclis'e girecek oyu aldı. Akşener yüzde 10'u geçtiği halde,Bu resim benim oy kullandığım odada çekildi. Oy vermek için kapıdan girerken ilk gördüğüm duvar bu.. Pusula ve zarfınızı alıp, oy kabinine yürürken de tam karşınızda duruyor. Burası bir özel okul değil, Devlet Lisesi.. Burası o lisenin 12'nci, yani son sınıfı.. Hani "Milli Eğitim mevzuatından Atatürk'ü silmeye çalışıyorlar"dı?. Oyumu vermek için sandığa yürürken, karşımdaki duvarda da bu defa "Gençliğe Hitap"ı gördüm.