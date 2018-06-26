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HINCAL ULUÇ
26 Haziran 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Avukatına sor, Cengiz!.

Altında imzamız olduğu için Anayasamız hükmünde Avrupa İnsan Hakları Antlaşması "Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur" der.. Türk Ceza Yasası, yargıya aksetmiş konularda, "Yargıyı etkileyecek" düşünceleri medya yolu ile açıklamanın suç olduğunu kayıt altına alır.
Hal böyle iken, hem yazılı, hem görsel medyada 'u suçlu ilan eden ve işinden derhal atılması için baskı, yani Yargısız İnfaz yapan kardeşimin "Suç işlediğini" yazmıştım. Çok kibar ve dost üslupla yanıt verdi.
"Bu suçsa cezama razıyım Hıncal Abi" dedi.
Sen duygusal, biraz da reytingsel, tirajsal ve sosyal medyasal yazıyorsun. Bense Hukuksal Cengiz!.
"Hala "Bu suçsa" diyorsun.. Bana değil, lütfen bi zahmet yazdığın Hürriyet gazetesinin avukatına göster, senin ve benim yazımı, ona sor "Kim haklı" diye..
Hürriyet avukatının yanıtını bana yolla, aynen köşeme koyacağım..
Talat Bulut seni dava etse, sonunda AİHM'de kazanır, Cengiz.. Bizim yargıyı sen etkilemiş olsan bile..

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